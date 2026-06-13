Beijing'de Sel Kontrolü İçin Beş Yeni Baraj - Son Dakika
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Beijing'de Sel Kontrolü İçin Beş Yeni Baraj

Beijing\'de Sel Kontrolü İçin Beş Yeni Baraj
13.06.2026 16:42
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Çin'in Beijing kentinde, sel kontrolü amacıyla beş baraj inşaatı başlatıldı. Proje yarım asırdı...

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de sel kontrolü amacıyla dağlık bölgelerde beş adet barajın planlama ve inşaat çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Beijing Su İdaresi'nden perşembe günü yapılan açıklamada, yarım asırdır ilk kez böyle bir projenin uygulamaya konulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, beş baraj Yongding, Juma, Dashi ve Wenyu nehirlerinin yukarı kesimlerinde yer alıyor.

İdare, son yıllarda Beijing'in sel kontrol altyapısının inşasında kapsamlı ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Sel sularını tutmak ve su akışındaki artışları azaltmak için büyük nehirlerin üst kısımlarında barajlar inşa edilirken, orta kısımlarda drenajı hızlandırmak için nehir yatakları temizleniyor ve setler güçlendiriliyor. Aşağı kısımlarda ise su taşkınlarını önlemek üzere drenaj ve yönlendirme sistemleri iyileştiriliyor. Sel sularının depolanmasına ve tutulmasına yönelik alanlarla koordineli şekilde yürütülen bu çalışmalar, sel sularının bilimsel şekilde kontrol edilmesini mümkün kılıyor ve sel sezonunda güvenliğin en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı oluyor.

Beijing Su Enstitüsü'nden baş mühendis yardımcısı Yang Xiaolei, beş barajdan ikisi olan Erdaohe ve Zuanziling barajlarının inşaatının hızla devam ettiğini, Xifengshan Barajı'nın inşaatına ise başlandığını söyledi.

Beijing Su İdaresi yetkilisi Fan Bin, "Barajlar, sel sularını tutma, depolama, azaltma ve kademelendirme gibi önlemler yoluyla nehirlerin aşağı kesimlerinde sel kontrol baskısını etkin şekilde azaltabilir" dedi. Fan, an itibarıyla Beijing'de bulunan 80 barajın, şehrin toplam dağlık alanının yüzde 68'ini oluşturan 6.830 kilometrekarelik bir alanın kontrol altında tutulmasına imkan verdiğini belirtti.

Beş barajın inşaatı tamamlandığında, kontrol altında tutulan dağlık alanın, yüzde 68'den yüzde 84'e yükseleceğini kaydeden Fan, böylelikle Beijing'in kuzey ve batısındaki dağlar boyunca baraj temelli bir sel kontrol bariyerinin oluşturulacağını vurguladı.

Fan, bunun Beijing'in dağlık bölgeleri, şehir merkezi, alt merkez ve Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletindeki Xiong'an Yeni Bölgesi'nin sel kontrol kapasitesini artıracağını ve aynı zamanda Beijing-Tianjin-Hebei bölgesindeki sel kontrol sistemini güçlendireceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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