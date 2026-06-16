BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de sınır noktalarından yapılan giriş-çıkış sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artarak 10 milyonu aştı.
Beijing Genel Giriş-Çıkış Sınır Kontrol Merkezi pazartesi günü, söz konusu sayıya 2025 yılı için belirlenen hedeften 15 gün önce ulaşıldığını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Beijing'de Sınır Giriş-Çıkışları Yüzde 10,5 Arttı - Son Dakika
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