Beijing'de Tarihi Dönüşüm Sergisi

Güncel

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Ulusal Finans Bilgi Merkezi'nde düzenlenen bir fotoğraf sergisini ziyaret eden öğrenci ve öğretmenler, 30 Ekim 2024.

Çin'in ulusal haber ajansı Xinhua tarafından düzenlenen sergi, ülkenin son yıllardaki tarihi dönüşümünü belgeliyor. Sergide Xinhua'nın 10 milyondan fazla görüntüden oluşan ülkedeki en büyük fotoğraf arşivinden seçilen ve çeşitli tarihi dönemleri kapsayan yaklaşık 500 fotoğraf yer alıyor. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)