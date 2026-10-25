Beijing'deki Çin Seddi Müzesi 700'den fazla eserle yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika
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Beijing'deki Çin Seddi Müzesi 700'den fazla eserle yeniden ziyarete açıldı

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Beijing\'deki Çin Seddi Müzesi 700\'den fazla eserle yeniden ziyarete açıldı
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Beijing'in Yanqing bölgesindeki Badaling eteklerinde yer alan Çin Seddi Müzesi, yenileme ve modernizasyonun ardından cumartesi yeniden ziyarete açıldı. Nisan 2022'de kapatılan müze, 16.000 metrekarelik alanda 700'den fazla eser ve Badaling manzarasıyla ziyaretçi kabul ediyor.

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin Seddi'nin başkent Beijing'deki dünyaca ünlü Badaling bölümünün eteklerinde yer alan Çin Seddi Müzesi, kapsamlı yenileme ve modernizasyon çalışmalarının ardından cumartesi günü yeniden ziyarete açıldı.

1994 yılında Beijing'in Yanqing bölgesinde kapılarını açan müze, yenileme çalışmaları kapsamında Nisan 2022'de ziyarete kapatılmıştı.

İnşaatına Aralık 2023'te başlanan müze binası, çevredeki dağlar ve bitki örtüsüyle daha iyi uyum sağlayacak şekilde tasarlandı.

Toplam 16.000 metrekarelik alana sahip müzede sergi salonları, eğitim ve kamu hizmeti bölümleri, koleksiyon depoları ile araştırma alanları yer alıyor.

Müzedeki daimi sergi ve özel tematik sunumlar, Çin Seddi'nin tarihini ve kültürünü ele alıyor. Daimi sergide, Çin genelindeki müzelerden ödünç alınanlar da dahil olmak üzere 700'den fazla kültürel eser yer alıyor.

Ziyaretçiler, müzenin ikinci katındaki cam perde duvarlar sayesinde binanın dışındaki heybetli Badaling bölümünün panoramik manzarasını seyredebiliyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çin Seddi, 15 eyalet, belediye ve özerk bölge boyunca 20.000 kilometreyi aşan uzunluğa sahip. Beijing, Çin Seddi'nin 520 kilometrelik kısmına ev sahipliği yaparken, Badaling bölümü en çok ziyaret edilen kesim olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua
Kültür SanatCumartesiÇin SeddiGüncelPekinDünyaSon Dakika

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