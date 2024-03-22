Beijing'deki Yazlık Saray'da Şeftali Çiçekleriyle Baharın Keyfi

Havza OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı Gerçekleştirildi

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yer tahsisleri, yeni yer tahsisi talepleri, doğal gaz arzı, devam eden yatırımların durumu ve diğer gündem maddeleri görüşüldü. Toplantı sonrası Tavlı ve beraberindekiler, Havza OSB'de üretim yapan bir firmayı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.