Beijing\'in GSYİH\'sı 2024\'ün ilk çeyreğinde yüzde 6 arttı

Güncel

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 1,05 trilyon yuanı (yaklaşık 148 milyar ABD doları) aştı.

Yerel yetkililerin Perşembe günü yaptığı basın açıklamasına göre, 2024'ün ilk üç ayında kentin birincil sektörlerinin katma değeri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artarak 1,5 milyar yuana ulaşırken, ikincil sektörlerinin katma değeri ise yüzde 7,3 artışla 131,04 milyar yuana yükseldi.

Kentin üçüncül sektörlerinin katma değeri ise yüzde 5,8 artışla 925,6 milyar yuan oldu.

Beijing, 2024 yılı için yüzde 5 civarında GSYİH büyüme hedefi belirlemiş bulunuyor.