Beijing'in Merkez Ekseni Dünya Kültür Mirası Listesine Dahil Edildi - Son Dakika
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Beijing'in Merkez Ekseni Dünya Kültür Mirası Listesine Dahil Edildi

Beijing\'in Merkez Ekseni Dünya Kültür Mirası Listesine Dahil Edildi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Beijing'in Merkez Ekseni'ni dünya kültür mirası listesine dahil ettiğini duyurdu. Bu eksen, Beijing'deki eski kent boyunca güneyden kuzeye uzanmakta olup, Çin'in şehir planlaması ve inşaat çalışmalarının bir harikası olarak kabul edilmektedir. 15 kültürel mirasın yer aldığı ve 7,8 kilometre boyunca uzanan bu eksen, 700 yılı aşkın süredir Beijing'in merkezinde yer almaktadır. Merkez Eksen, imparatorluk sarayları, tapınaklar, antik kentsel yönetim tesisleri, ulusal tören ve kamu binaları ve caddeler gibi birçok önemli yapıyı içermektedir. Beijing'in Merkez Ekseni, Çin kültürünün cazibesini gözler önüne seren değerli bir kültürel mirastır.

27.07.2024 12:00
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ÇEKİM TARİHİ: Arşiv görüntüleri

Beijing'in Merkez Ekseni'nden çeşitli görüntüler

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Cumartesi günü, Beijing'in Merkez Ekseni: Çin Başkentinin İdeal Düzenini Sergileyen Binalar Topluluğu'nu dünya kültür mirası listesine dahil edildiğini duyurdu.

Çin'in başkenti Beijing'deki eski kent boyunca güneyden kuzeye uzanan "eksen" Çin'in şehir planlaması ve inşaat çalışmalarının bir harikası olarak göze çarpıyor.

Bu "eksen" Beijing'deki Merkez Ekseni'nden başkası değil.

15 kültürel mirasın yer aldığı ve 7,8 kilometre boyunca uzanan kuzey-güney ekseni, 700 yılı aşkın süredir Beijing'in merkezinde yer alıyor.

Ünlü mimar Liang Sicheng bir keresinde, "Beijing'in eşsiz, yüce ve görkemli mekansal düzeni bu merkezi eksene borçlu" demişti.

Beijing'in Merkez Ekseni, 2012 yılında Çin'in dünya mirası geçici listesine alınmıştı.

Bu kentsel komplekste imparatorluk sarayları, tapınakları ve sunakları, antik kentsel yönetim tesisleri, ulusal tören ve kamu binaları ve caddeler bulunuyor.

Bu da ritim ve görkemli düzenin yanı sıra ön ile arka arasındaki dalgalanmalar ve sol ile sağın simetrisinden oluşan bir manzara ortaya koyuyor.

Merkezi eksen geleneğinin olgunluğa erişmiş bir modeli olan Beijing'in Merkez Ekseni, Çin halkının bilgeliğinin bir kanıtı olarak ön plana çıkıyor.

Değerli bir kültürel miras olan Merkezi Eksen, Çin kültürünün cazibesini gözler önüne seriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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