Evlilik ve Kanser Riski Arasındaki İlişki Araştırması

ABD'de dört milyondan fazla vakayı kapsayan bir araştırmaya göre, hiç evlenmemiş yetişkinlerde kanser riski evlilere kıyasla daha yüksek görülüyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, hiç evlenmemiş erkeklerde kanser oranlarının evli erkeklere göre yaklaşık yüzde 68, hiç evlenmemiş kadınlarda ise yaklaşık yüzde 83 daha yüksek olduğunu aktardı. Bu bulgular, evliliğin kanser riskinin azalmasıyla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor, ancak evlenmenin kanseri önlediği anlamına gelmiyor.

Özkaya, evli bireylerin genellikle daha güçlü destek sistemlerine, ekonomik istikrara sahip olduğunu ve kanser tedavilerine uyma olasılıklarının daha yüksek olduğunu vurguladı. Araştırmada, enfeksiyon, sigara veya alkol kullanımıyla ilgili kanserlerde ve kadınlarda üreme kanserlerinde evlilikle daha güçlü bağlantılar bulundu, meme ve prostat gibi kanserlerde ise daha zayıf ilişkiler gözlendi. Ayrıca, 50 yaş üstü yetişkinlerde bu bağlantının daha belirgin olduğu tespit edildi.

Prof. Dr. Özkaya, bekarların tarama ve önleme faaliyetlerine daha az katılabileceğini belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin ücretsiz hizmet verdiğini hatırlattı. Bu merkezler, evli veya bekar ayırt etmeksizin tüm halka kanser taramaları ve diğer sağlık sorunları için destek sağlıyor.