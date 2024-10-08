Bekçi İnşaattan Düştü

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Samsun'da, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi, inşaattan düşerek ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, arkadaşına yardım etmek için Kirazbucağı Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan çarşı ve mahalle bekçisi Adem Akgül, 4 metre yükseklikten zemine düştü.

Ağır yaralanan Akgül, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.