Bekçiye Mukavemet Eden Şüpheliye Adli İşlem

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Afyonkarahisar'da bekçiye mukavemet eden şüpheliye adli işlem uygulandı.

Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde 3 gün önce bir kavgaya müdahale eden çarşı ve mahalle bekçisine S.S. (22) mukavemet etti, bıçak kabzasıyla darbetti.

Gözaltına alınan S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.