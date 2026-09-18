Bekin, Borsa İstanbul'da yüzde 6'yı aşan değer kaybıyla devre kesiciyi TBMM'ye taşıdı - Son Dakika
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Bekin, Borsa İstanbul'da yüzde 6'yı aşan değer kaybıyla devre kesiciyi TBMM'ye taşıdı

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Bekin, Borsa İstanbul\'da yüzde 6\'yı aşan değer kaybıyla devre kesiciyi TBMM\'ye taşıdı
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İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Borsa İstanbul'da yüzde 6'yı aşan değer kaybıyla devre kesici sistemini TBMM gündemine taşıdı. Bekin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede fon manipülasyonlarına neden zamanında önlem alınmadığını sordu.

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Borsa İstanbul'da değer kaybının yüzde 6'yı aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışmasını TBMM gündemine taşıdı. Bekin, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Özellikle bazı fonlar üzerinden yapılan manipülasyonlara yönelik neden zamanında önlem alınmamıştır" sorusunu sordu.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Borsa İstanbul'da değer kaybının yüzde 6'yı aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışmasına ilişkin TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Bekin, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, 16 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Borsasında yaşananlara dikkati çekti.

Bekin, önergesinde şu sorulara yer verdi:

"16 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Borsası'nda neler yaşanmıştır? Özellikle bazı fonlar üzerinden yapılan manipülasyonlara yönelik neden zamanında önlem alınmamıştır? Neden bu kadar süre beklenmiştir? Hangi şirketlerin varlıkları yükselmiştir? Bu varlıklarda ne kadar bir yükseliş meydana gelmiştir? Bu varlıklarda yaşanan yükselişin gerekçesi nedir? Bu bahsedilen yedi şirkette artışın nedenleri kar, üretim yada fiyat yükseldikçe yeni para akışı mıdır?  Bu yedi şirketin gerçek ve likit mal varlıkları ne kadardır? Bu şirketlerin mal varlıklarına tedbir uygulayacak mısınız? SPK, ağustos sonunda yatırım fonlarına ilişkin kurallarda değişiklik yaparken hangi riskleri gördüğü ve bunlara karşı hangi adımları attı?

Fonları, (TEFAS) nitelikli yatırımcılara açılması, üzerinde şüpheli olan hisselerin endekslere alınması ve finansal yapılar üzerindeki devir ilişkileri ile ilgili kararları kimler, hangi kriterler göz önüne alarak verilmiştir? Hazine ve Maliye Bakanlığı ve eski SPK Başkanı tarafından yapılan uyarıya rağmen gerekli önlemlerin alınması için neden 10 ay beklenmiştir? Uluslararası endeks sağlayıcılarının uyarısıyla mı harekete geçilmiştir? Önlem almanızı engelleyen bir güç mü vardır? Yaşanan bu durum hangi kurum-kuruluşlar tarafından denetlemektedir? Denetlenme noktasında bir ihmal var mıdır? Varsa bu kurum-kuruluşlar hakkında bir işlem başlatılmış mıdır? Fonlar üzerinden tasarruf yapmaya çalışan vatandaşlarımızın mağduriyetini giderecek bir çalışmanız var mıdır?"

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Bekin, Borsa İstanbul'da yüzde 6'yı aşan değer kaybıyla devre kesiciyi TBMM'ye taşıdı - Son Dakika
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