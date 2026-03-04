Bekin: Netanyahu'nun Hedefi 'Büyük İsrail' - Son Dakika
Bekin: Netanyahu'nun Hedefi 'Büyük İsrail'

04.03.2026 18:22
Doğan Bekin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınayarak Netanyahu'nun 'Büyük İsrail' hedefini eleştirdi.

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin "Babası Benzion Netanyahu'nun izinden giden Siyonist Netanyahu'nun asıl hedefi, 'Büyük İsrail' yolunda önemli engel olarak gördüğü İran, Türkiye ve Pakistan'ı içten içe çökerterek amacına ulaşmaktır" dedi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekin, "ABD Başkanı Trump'ın, Netanyahu ve damadı Kushner'in akıl hocalığı sonucu nükleer müzakere masasını devirerek 'hukukun üstünlüğü' yerine 'üstünlerin hukuku' anlayışıyla 'güç gösterisi' yolunu tercih ederek şiddet mitosu politikasını seçmesi ABD'nin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

"Netanyahu da adım adım 'Büyük İsrail' hedefini gerçekleştirmeye çalışmaktadır"

Bekin, ABD'nin İsrail ile ortaklaşa vahşice İran'a saldırı düzenlemesinin artık tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyecek boyuta geldiğini ifade ederek ABD Başkanı Trump'ın, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden İsrail'e Gazze'de olduğu gibi koşulsuz askeri destek vermeye devam ettiğini söyledi. Bekin, bunun Orta Doğu'nun barış ve istikrarını hedef alan büyük bir tehdit niteliğinde olduğunu belirterek, "Revizyonist Siyonizm'in önde gelen isimlerinden birisi olan babası Benzion Netanyahu'nun izinden giden Siyonist Netanyahu'nun asıl hedefi, 'Büyük İsrail (Erets Israel) yolunda önemli engel olarak gördüğü İran, Türkiye ve Pakistan'ı içten içe çökerterek amacına ulaşmaktır" dedi.

"Jabotinsky ve yardımcısı Benzion Netanyahu'nun yönetiminde 'Revizyonist Siyonizm' adı altında örgütlenen Revizyonistlerin, kurdukları Irgun adlı paramiliter örgüt vasıtasıyla Mandater Filistin ve Ürdün ötesi de dahil olmak üzere Eretz İsrael'in tamamı üzerinde 'Revizyonist Siyonizm' egemenliğini kurabilmek adına mücadele verdiklerini" ifade eden Bekin, "Şu anda ise Revizyonist Siyonistlerin devamı niteliğindeki Netanyahu da aynı amaç doğrultusunda adım adım 'Büyük İsrail' hedefini gerçekleştirmeye çalışmaktadır" diye konuştu."

"Birçok Müslüman liderin, Sanchez'den dersler çıkararak ABD ve Siyonist İsrail'in acımasız zulmü karşısında sesiz kalmamasını bekliyoruz"

"İran'daki son gelişmelerden büyük dersler çıkararak zalimin değil, haksızlığa ve saldırganlığa uğrayan dost ve kardeş İran'ın yanında yer almak insanlığın gereğidir" diyen Bekin, şunları kaydetti:"

"ABD ve İsrail'in İran'a yönelik vahşi saldırılarını, sadece askeri açıdan ele almamak gerekir. Bu saldırılar, uluslararası hukukun yok sayılmasına, İran'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tecavüz niteliği taşımaktadır. Ezcümle İspanya'nın Avrupa Parlamentosu Üyesi Irene Montero'nun sağduyulu çarpıcı açıklamasına değinmeden geçemeyeceğiz: 'İran'ın nükleer silahları olduğunu söylüyorlar; bu, Irak hakkında söylediklerine benziyor.', 'Ancak asıl nükleer silahlara sahip olan ülke ise İsrail'dir.', 'ABD şimdiye kadar, nükleer bomba atan tek ülkedir.', 'Bugün İsrail ve ABD, insanlık için en büyük tehdittir.' Bu vesileyle, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik vahşetine ortak olmayan ve tüm tehditlere karşı dimdik duruş sergileyen İspanya Başbakanı Sayın Pedro Sanchez'i saygıyla selamlıyoruz. Birçok Müslüman liderin Pedro Sanchez'den dersler çıkararak ABD ve Siyonist İsrail'in acımasız zulmü karşısında sesiz kalmamasını, günü kurtarmaya yönelik cılız söylemler yerine dik durmasını beklediğimizi ifade etmek istiyoruz."

Kaynak: ANKA

