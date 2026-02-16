TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ: "Bizim Anayasamız 40 Yamalı Değil, 223 Yamalı Bir Bohçadır" - Son Dakika
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ: "Bizim Anayasamız 40 Yamalı Değil, 223 Yamalı Bir Bohçadır"

16.02.2026 15:49  Güncelleme: 16:43
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, yeni anayasa ihtiyacına dair yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mevcut Anayasası'nın değişikliklerle 223 farklı müdahaleye maruz kaldığını belirtti. Yeni anayasa konusunda uzlaşmanın sağlanamadığını vurgulayarak, anayasanın yapısal reformlarla güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, yeni anayasa ihtiyacı konusunda ayrımsız olan ittifakın muhteva konusunda ihtilafa düştüğünü belirterek, "Bugüne kadar 19 değişiklik paketiyle Anayasa'nın tam 223 yerine müdahale edilmiş. Hani diyorlar ya 40 yamalı bohça. Bizim Anayasamız 40 yamalı değil, 223 yamalı bir bohçadır" dedi.

Bozdağ, "Türkiye Yüzyılı ve Yeni Anayasa" konulu konferans için geldiği Bozok Üniversitesi'nde Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Hukuk Fakültesi binasındaki Kurgusal Duruşma Salonu ve kütüphane açılışına katılan Bozdağ, sonrasında "Türkiye'nin Yeni Anayasa İhtiyacı" konulu konferansta konuştu.

Yeni Anayasa konusunda Türkiye'de herkes ve her kesimin müttefik olduğunu belirten Bozdağ, "Ama maalesef bugüne kadar Türkiye'de herkesin ve her kesimin üzerinde müttefik olduğu halde yapmayı başaramadığı yegane şey yeni anayasadır. Neden? Çünkü yeni anayasa ihtiyacı konusunda ayrımsız olan ittifak yeni anayasanın muhtevasına gelince ihtilafa dönüşür. Muhteva konusunda bir uzlaşma iklimi ve zemininin olmadığı görülür" diye konuştu.

"Bizim Anayasamız 40 yamalı değil 223 yamalı bir bohçadır"

Bozdağ, yeni anayasanın yapılamadığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Ama buna rağmen TBMM 1982 Anayasası'nda köklü değişiklikler ve reformlar yaptık. Fakat bu reformlar anayasa ihtiyacını ortadan kaldırmaya yetmedi. Aksine ihtiyacı daha da katmerli hale getirdi. Hem ülkemizde hem dünyada yaşanan gelişmeler, değişimler hem de siyasi değişimler bu ihtiyacı daha ileri bir noktaya taşırıyor. Bugüne kadar 19 değişiklik paketiyle tam Anayasa'nın 223 yerine müdahale edilmiş. Hani diyorlar ya 40 yamalı bohça. Bizim Anayasamız 40 yamalı değil, 223 yamalı bir bohçadır. Şimdi bugünün şartlarında bir yaması olan elbiseyle herhangi bir insanımız sokakta gezse itibarı zede görmez mi? Görebilir. Çünkü artık inkarlarımız hamdolsun dün ile mukayese edilemeyecek kadar daha iyi bir durumda. Anayasa Türkiye'nin kişiliğini de yansıtan kimliğini de yansıtan, tercihlerini de yansıtan bir elbisedir. Elbiseler bizim tercihlerimizi, değerlerimizi aynı zamanda yansıtır. Peki Türkiye hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde 223 yamalı bir bohçaya dönmüş Anayasa ile daha fazla yol yürüyebilir mi? Elbette yürüyemez. Bu Türkiye'nin itibarına, saygınlığına büyük zarar verir. Bu zararı ortadan kaldırmanın yolu da şüphesiz yeni anayasayı behemehal hayata geçirmekten geçer. Yeni anayasa konusunda ittifakın varlığını ancak yeni anayasa yapım ikliminin henüz bulunmadığı görülür. Mecliste grubu bulunan siyasi partiler yeni anayasanın muhtevası üzerinde bugüne kadar maalesef uzlaşamadı. Yakın gelecekte de uzlaşamayacakları açıkça görülüyor."

"Anayasa'nın ilk dört maddesi üzerinde neredeyse millette tam bir uzlaşma var"

"Bu zorluğu aşmak ve uzlaşma ile yeni anayasayı yapmak için bir usul önerim var" diyen Bozdağ, "Anayasa'nın ilk dört maddesi üzerinde neredeyse millette tam bir uzlaşma var. Böylece dört maddeyi ve bunun dışında üzerinde uzlaşılamayan ne kadar madde varsa bunların tek harfine, kelimesine, cümlesine, fıkrasına, bendine, virgülüne ve noktasına dokunmadan yeni anayasaya aynısını koysak. Değişikliği üzerinde ya da yeni hüküm üzerinde uzlaşılan maddeleri buna ilave etsek. Böylelikle kırmızı çizgileri hem açmış hem korumuş oluruz. Benim dediğim olmazsa olmaz, yoksa ben yokum mazeretlerini ortadan kaldırmış oluruz. Türkiye'de eğer bu usul benimsenir ve uygulanırsa Türkiye bugüne kadar yeni anayasayı yapabilme başarısını gösterememiş olmak ayıbından ve darbe anayasasıyla yönetim ayıbından kurtulur" ifadelerini kullandı."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Bekir Bozdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

