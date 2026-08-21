Bekir Develi'nin Yeni Stand-Up Turnesi - Son Dakika
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Bekir Develi'nin Yeni Stand-Up Turnesi

Bekir Develi\'nin Yeni Stand-Up Turnesi
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Bekir Develi, 'Fani But Funny' adlı gösterisiyle Türkiye'de 40 şehirde sahne alacak.

Televizyon programcısı ve yazar Bekir Develi, muhafazakar kesimin günlük hayattaki ikilemlerini mizahi dille ele aldığı "Fani But Funny" adlı stand-up gösterisinin üçüncü sezonunda Türkiye turnesine çıkacak.

BiletCebe'den yapılan açıklamaya göre, ailece izlenebilen, tek perde ve 90 dakika süren gösteri yeni sezonda yaklaşık 40 şehirde izleyicinin beğenisine sunulacak.

Gösteri, aile ilişkilerinden kuşak farklılıklarına, sosyal alışkanlıklardan gündelik hayatın küçük çelişkilerine kadar pek çok konuyu sahneye taşıyor.

"Muhafazakar kesimin çok daha eğlenceli bir dünyası var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bekir Develi, mizahın belirli bir kesimin tekelinde olmadığını belirterek, toplumun her kesiminin kendi mizahını üreten isimlere sahip olduğunu, muhafazakar kesimin ise sanılanın aksine oldukça hareketli ve renkli bir mizah dünyası bulunduğunu ifade etti.

Televizyonda sunduğu programlar nedeniyle kendisine ilginç sorular yöneltildiğini aktaran Develi, gösteri boyunca salonlarda yaşanan samimi hikayeler ve tanıdık insan manzaraları üzerinden izleyicilere sıcak bir anlatım sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Turne programı kapsamında gösteri, 20 Eylül'de İstanbul, 24 Eylül'de Sakarya, 25 Eylül'de Bolu ve 26 Eylül'de Ankara, 9 Ekim'de tekrar İstanbul, 10 Ekim'de Bursa, 14 Ekim'de Manisa, 15 Ekim'de İzmir, 19 Ekim'de Denizli, 20 Ekim'de Antalya, 21 Ekim'de Kütahya, 22 Ekim'de Balıkesir ve 30 Ekim'de Kayseri'de izleyiciyle buluşacak.

Kasım ayı rotasında ise 1 Kasım'da Mersin, 2 Kasım'da Adana, 3 Kasım'da Aksaray, 17 Kasım'da Bartın, 18 Kasım'da Karabük, 19 Kasım'da Ordu, 22 Kasım'da Trabzon, 23 Kasım'da Samsun, 25 Kasım'da Amasya ve 26 Kasım'da Zonguldak gösterileri gerçekleştirilecek.

Bugüne kadar Türkiye'nin yanı sıra 8 farklı ülkede 20 binden fazla izleyiciye ulaşan gösterinin biletlerine ve güncel etkinlik takvimine, "BiletCebe" bilet satış platformu üzerinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA

Bekir Develi, Türkiye, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bekir Develi'nin Yeni Stand-Up Turnesi - Son Dakika

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