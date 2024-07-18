Belarus, 35 Avrupa ülkesine vize muafiyeti politikası uygulayacak

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MİNSK, 18 Temmuz (Xinhua) -- Belarus Dışişleri Bakanlığı, 35 Avrupa ülkesine vize muafiyeti politikası uygulanacağını duyurdu.

Bakanlık Çarşamba günü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, bu uygulamanın 19 Temmuz Cuma günü yürürlüğe gireceğini ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar süreceğini belirtti.

Aralarında Avrupa Birliği üyeleri ve İngiltere'nin de bulunduğu 35 ülkenin vatandaşları, Belarus'ta vizesiz olarak tek seferde 30 gün kalabilecek.

Açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ülkesinin dışa açıklık, barış ve iyi komşuluğa olan bağlılığını daha iyi ortaya koymak ve personel değişimini kolaylaştırmak amacıyla 35 Avrupa ülkesi vatandaşlarının vizesiz olarak karayolu ve demiryolu kontrol noktalarından ülkeye geçici olarak giriş yapıp ülkede kalmalarını desteklediği vurgulandı.

Belarus Devlet Sınır Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Polonya, Litvanya ve Letonya vatandaşlarına 2022 yılından bu yana sağlanan vizesiz geçiş kolaylığı, diğer 35 Avrupa ülkesinin vatandaşlarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Vize muafiyeti birden fazla kez kullanılabilecek ancak bir yıl içerisinde 90 günü aşamayacak.

Bu uygulama diplomatik ve resmi pasaportlar gibi hususi pasaport sahipleri için geçerli olmayacak.