Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı, taziye dileklerini ifade etti.

Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Belarus halkı ve şahsı adına başsağlığı dileklerini ifade eden Lukaşenko, "Belarus, doğası gereği insanlık dışı olan, sınırları olmayan ve devletler arasında güven ve güvenli şekilde bir arada yaşamanın inşasına büyük zarar veren terörizm ve aşırıcılığın her türlü biçimini ve tezahürünü şiddetle kınıyor." dedi.

Lukaşenko, Türk halkının acısını ve üzüntüsünü paylaştıklarını kaydetti.

Belarus Cumhurbaşkanı, "Uluslararası toplumu, gerilimin daha da tırmanmasını durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.