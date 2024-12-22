Belarus ve Çin'den Kültürel İşbirliği Mesajı - Son Dakika
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Belarus ve Çin'den Kültürel İşbirliği Mesajı

Belarus Kültür Bakanı, Çin ile kültürel etkileşimi artırma taahhüdünde bulundu.

22.12.2024 14:54
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MİNSK, 22 Aralık (Xinhua) -- Belarus Kültür Bakanı Ruslan Chernetsky, Çin ile kültürel etkileşimi artırmaya, ortaklaşa yeni işbirliği inisiyatifleri başlatmaya ve iki halkın geleneksel değerlerine dayalı yaratıcı projeler geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Chernetsky, Belarus Devlet Filarmonisi'nde cumartesi günü düzenlenen Bahar Festivali konserinde, Belarus ve Çin'in binlerce kilometre uzakta olmalarına rağmen yakın ve etkili işbirliğini sürdürdüğünü ve kültürel işbirliğinin temelinin güçlendiğini ifade etti.

Çin'in Minsk Büyükelçisi Zhang Wenchuan, konserin Çin ve Belarus arasında önemli bir kültürel etkileşim etkinliği ve ikili ilişkilerin bir kanıtı olduğunu belirtti.

Zhang, Çin'in Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni hayata geçirmek ve iki halk arasında yeni bir kültürel etkileşim, entegrasyon ve karşılıklı anlayış süreci başlatmak için Belarus'taki toplumun her kesiminden insanlarla işbirliği yapmaya istekli olduğunu ifade etti.

Etkinliğe Belarus toplumunun çeşitli kesimlerinden temsilciler, yabancı misyon temsilcileri, Belarus'ta ikamet eden Çin vatandaşları, Çinli işletmelerin temsilcileri ve Çinli öğrencilerden oluşan yaklaşık 700 kişi katıldı.

Kaynak: Xinhua

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