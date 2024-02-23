Belarus ve Rusya, 2025 yılında ortak askeri tatbikat düzenleyecek

MİNSK, 23 Şubat (Xinhua) -- Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin, Belarus ve Rus birliklerinden oluşan bölgesel grubun 2025 yılında Belarus topraklarında askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.
Khrenin Perşembe günü başkent Minsk'te verdiği bir söyleşide, Rusya ve Belarus devlet başkanlarının ilk olarak 2009 yılında her iki yılda bir ortak stratejik askeri tatbikat düzenlemeyi önerdiklerini hatırlattı.
"Bir sonraki tatbikat 2025 yılında Belarus Cumhuriyeti topraklarında gerçekleştirilecek" diyen Khrenin, tatbikatların Birlik Devleti'nin askeri güvenliğini sağlamaya odaklanacağını sözlerine ekledi.
Khrenin ayrıca geçen yılın Ağustos ayından bu yana Belarus hava sahasının altı kez ihlal edildiğini belirterek Minsk'in her türlü hava sahası ihlaline karşılık vereceği uyarısında bulundu.
"Tüm ihlallere karşılık veriyoruz. Gerektiğinde savaş uçaklarımız harekete geçiriliyor ve uçaksavar füze kuvvetlerimiz savaşa uygun hazırlık seviyesine getiriliyor" diyen bakan ciddi ihlaller durumunda Minsk'in ülkenin hava sahasını ihlal eden yabancı savaş uçaklarını vurmaktan çekinmeyeceğini de sözlerine ekledi.
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