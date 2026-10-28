Belarus ve Rusya enerji bakanlıkları ortak elektrik piyasası kurallarını onayladı

MİNSK, 28 Ekim (Xinhua) -- Belarus ve Rusya enerji bakanlıkları, Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin ortak elektrik piyasasının işleyiş kurallarını onaylayan bir anlaşma imzaladı.

İmza töreni, salı günü 30. Belarus Enerji ve Çevre Forumu'nda gerçekleştirildi.

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Yevgeniy Grabçak, tüm prosedürlerin tamamlandığını belirterek, tarafların gelecek yıl faaliyete geçmesini ve iki ülkenin karşılıklı ihtiyacı doğrultusunda elektrik ticareti yapmasını beklediklerini söyledi.

Grabçak, elektrik fiyatlarının rekabet koşullarına göre şekilleneceğini ancak piyasanın en uygun maliyetli çözümleri öne çıkarması nedeniyle herhangi bir fiyat artışı beklenmediğini ifade etti.