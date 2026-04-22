Belaruslu yetkiliden, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabulucu rolüne övgü Açıklaması

22.04.2026 11:20
"(Rusya-Ukrayna Savaşı) Türkiye'ye gelince, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın ve Türk hükümetinin üstlendiği barış misyonunu yüksek takdirle karşılıyoruz" - "(Türkiye-Belarus) Aramızda çok yüksek bir siyasi güven ve siyasi ilişkiler düzeyi bulunuyor"

Belarus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Oleg Makarov, Ankara'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği barış misyonunu takdirle karşıladıklarını söyledi.

Makarov, 17-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026'da (ADF) AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Belarus'un "benzer yaklaşımlara" sahip ülkeler olduğunu vurgulayan Makarov, her iki ülkenin de "ciddi ve saygın liderlere" sahip olduğuna dikkati çekti.

Oleg Makarov, Ankara ile Minsk'in hem bölgenin hem de dünyanın barış içinde yaşaması istediğini aktararak iki ülkenin zihinsel anlamada çok sayıda ortak unsurla birbirine bağlandığını söyledi.

"(Türkiye-Belarus) Aramızda çok yüksek bir siyasi güven ve siyasi ilişkiler düzeyi bulunuyor." diyen Makarov, ekonomik potansiyelin de bu yüksek ilişki düzeyine uygun şekilde gelişmesi gerektiğinin altını çizdi.

Makarov, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği potansiyellerine değinerek "Liderlerimiz (Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) gerekli koşulları oluşturdu. Artık geri kalanların bu koşulları somut ekonomik içerikle ve kültürel değişimle, diğer etkileşim unsurlarıyla doldurması gerekiyor." diye konuştu.

İki ülkenin barışa yönelik tutumu

Türkiye ile Belarus'un, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda barış çağrısı yaptığına işaret eden Makarov, bunun, Ankara ile Minsk'in uzun yıllardır süregelen pozisyonu olduğunu dile getirdi.

Makarov, bu durumun, iyi komşuluk ilkesine dayanan bir tutum ve Belarus dış politikasının temel prensiplerinden biri olduğunu aktardı.

"(Rusya-Ukrayna Savaşı) Türkiye'ye gelince, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk hükümetinin üstlendiği barış misyonunu yüksek takdirle karşılıyoruz." diyen Makarov, barışa yönelik görüşmelerin hem Belarus hem de Türkiye'de yapıldığını hatırlattı.

Makarov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumunun, müzakerelere ev sahipliği yapmak ve çatışmaların sona ermesi için bir müzakere platformu oluşturmak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Politika, Belarus, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Rusya, Son Dakika

Hürmüz’de gerginlik zirvede İran gemisi ABD ablukasını deldi Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi
El Salvador’da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı El Salvador'da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Türkiye’nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor

11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
10:44
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı Dehşet anları kamerada
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı! Dehşet anları kamerada
10:42
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
10:22
Milyonerin oğlunun acı sonu Cesedi parçalanmış halde bulundu
Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu
10:03
Öcalan’dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
09:41
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu Bir maddeye muhalefetten destek yok
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye muhalefetten destek yok
