Belçika ABD Büyükelçisine Diplomat Uyarısı

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Anvers'te 3 Yahudi sünnetçi (mohel) hakkındaki soruşturmanın sonlandırılmasını istemesinin ardından bakanlığa çağrılan ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White'a, içişlerine müdahale ve kişisel saldırıların diplomatik teamüllere aykırı olduğunu ilettiğini bildirdi.

Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Laurens Soenen, konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Soenen, ABD'li Büyükelçi White'ın, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot tarafından Bakanlığa çağırılmasının ardından Belçika Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Theodora Gentzis tarafından kabul edildiğini söyledi.

Görüşmede Gentzis'in, Büyükelçiye Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'nde belirlenen çerçeveyi hatırlattığını aktaran Soenen, bir ülkeye akredite edilen büyükelçinin rolü ve görevlerinin sınırlarının da hatırlatıldığını belirtti.

Belçika hükümetinin bir üyesine yönelik kişisel saldırıların ve Belçika'nın içişlerine herhangi bir müdahalenin bu temel diplomatik kurallara aykırı olduğunu ifade eden Gentzis, ayrıca demokraside kuvvetler ayrılığı ilkesinin temel öneminin altını çizdi.

Belçika'nın ABD'yle ilişkilerine büyük önem atfettiğini kaydeden Gentzis, "Bu ortaklık hayati önem taşımaya devam etmektedir ve diyaloga açık kalınacaktır. Ancak bu diyalog, kurumlarımıza ve egemenliğimize saygı temelinde yürütülmelidir." uyarısında bulundu.

Gentzis, Belçika'nın Yahudi karşıtı olduğu yönündeki herhangi bir imanın tamamen yanlış, incitici ve kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Yahudi karşıtlığıyla mücadele Belçika için bir önceliktir. Ülkemiz, kendi topraklarında ve yurt dışında Yahudi karşıtlığı ve ırkçılığın her türünü sürekli ve açık bir şekilde kınamaktadır. Bu mücadeleyi bölünme yaratmak yerine güçlerimizi birleştirerek birlikte yürütmeliyiz. Dayanaksız suçlamalar bu amaca hizmet etmez, aksine onu zayıflatır." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Belçika'nın Anvers kentinde 14 Mayıs 2025'te yerel polis, yasa dışı sünnet uygulamalarıyla ilgili devam eden adli soruşturma kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlemiş, 3 Yahudi sünnetçi (mohel) hakkında soruşturma başlatmıştı.

"Herhangi bir tıbbi eğitim almamış kişiler tarafından gerçekleştirilen tıbbi işlemler" üzerine odaklandığı belirtilen soruşturmanın Yahudi topluluğundan gelen şikayet üzerine başlatıldığı bildirilmişti."

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi White, soruşturmanın sonlandırılmasını talep ederek bu eylemin Yahudi karşıtlığı olduğunu savunmuştu.

White, Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke'ye "kaba" diyerek, Yahudi sünnetçilerin görevlerini yerine getirebilmeleri için yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini savunmuştu.

Bunun üzerine Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, White'ın sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıklamıştı.

Prevot, White'ın Vandenbroucke'ye "kaba" demesine de tepki göstererek "Belçikalı bir bakana yönelik kişisel saldırılar ve yargı meselelerine müdahale, temel diplomatik normları ihlal etmektedir." görüşünü paylaşmıştı.