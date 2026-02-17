Belçika ABD Büyükelçisine Diplomat Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika ABD Büyükelçisine Diplomat Uyarısı

17.02.2026 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Dışişleri, ABD Büyükelçi White'a içişlerine müdahale uyarısında bulundu.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Anvers'te 3 Yahudi sünnetçi (mohel) hakkındaki soruşturmanın sonlandırılmasını istemesinin ardından bakanlığa çağrılan ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White'a, içişlerine müdahale ve kişisel saldırıların diplomatik teamüllere aykırı olduğunu ilettiğini bildirdi.

Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Laurens Soenen, konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Soenen, ABD'li Büyükelçi White'ın, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot tarafından Bakanlığa çağırılmasının ardından Belçika Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Theodora Gentzis tarafından kabul edildiğini söyledi.

Görüşmede Gentzis'in, Büyükelçiye Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'nde belirlenen çerçeveyi hatırlattığını aktaran Soenen, bir ülkeye akredite edilen büyükelçinin rolü ve görevlerinin sınırlarının da hatırlatıldığını belirtti.

Belçika hükümetinin bir üyesine yönelik kişisel saldırıların ve Belçika'nın içişlerine herhangi bir müdahalenin bu temel diplomatik kurallara aykırı olduğunu ifade eden Gentzis, ayrıca demokraside kuvvetler ayrılığı ilkesinin temel öneminin altını çizdi.

Belçika'nın ABD'yle ilişkilerine büyük önem atfettiğini kaydeden Gentzis, "Bu ortaklık hayati önem taşımaya devam etmektedir ve diyaloga açık kalınacaktır. Ancak bu diyalog, kurumlarımıza ve egemenliğimize saygı temelinde yürütülmelidir." uyarısında bulundu.

Gentzis, Belçika'nın Yahudi karşıtı olduğu yönündeki herhangi bir imanın tamamen yanlış, incitici ve kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Yahudi karşıtlığıyla mücadele Belçika için bir önceliktir. Ülkemiz, kendi topraklarında ve yurt dışında Yahudi karşıtlığı ve ırkçılığın her türünü sürekli ve açık bir şekilde kınamaktadır. Bu mücadeleyi bölünme yaratmak yerine güçlerimizi birleştirerek birlikte yürütmeliyiz. Dayanaksız suçlamalar bu amaca hizmet etmez, aksine onu zayıflatır." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Belçika'nın Anvers kentinde 14 Mayıs 2025'te yerel polis, yasa dışı sünnet uygulamalarıyla ilgili devam eden adli soruşturma kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlemiş, 3 Yahudi sünnetçi (mohel) hakkında soruşturma başlatmıştı.

"Herhangi bir tıbbi eğitim almamış kişiler tarafından gerçekleştirilen tıbbi işlemler" üzerine odaklandığı belirtilen soruşturmanın Yahudi topluluğundan gelen şikayet üzerine başlatıldığı bildirilmişti."

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi White, soruşturmanın sonlandırılmasını talep ederek bu eylemin Yahudi karşıtlığı olduğunu savunmuştu.

White, Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke'ye "kaba" diyerek, Yahudi sünnetçilerin görevlerini yerine getirebilmeleri için yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini savunmuştu.

Bunun üzerine Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, White'ın sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıklamıştı.

Prevot, White'ın Vandenbroucke'ye "kaba" demesine de tepki göstererek "Belçikalı bir bakana yönelik kişisel saldırılar ve yargı meselelerine müdahale, temel diplomatik normları ihlal etmektedir." görüşünü paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika ABD Büyükelçisine Diplomat Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Akın Gürlek, Bahçeli’nın mesajına kayıtsız kalmadı Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

19:38
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
19:38
Galatasaray-Juventus mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Juventus mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
17:01
İzmit’te Sokakta Darbedilen Adamın Çağrısı
İzmit'te Sokakta Darbedilen Adamın Çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 19:52:30. #7.11#
SON DAKİKA: Belçika ABD Büyükelçisine Diplomat Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.