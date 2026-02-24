Belçika-ABD Gerginliği Sonrası Yeni Sayfa Çağrısı

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ABD Büyükelçisi Bill White ile yaşanan gerginliğin ardından yaptığı görüşmede, Belçika'nın yargı bağımsızlığına ve antisemitizmle mücadeledeki kararlılığına vurgu yaparak ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılması çağrısında bulundu.

Prevot'un ofisinden AA muhabirine yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan kendi girişimiyle ABD Büyükelçisi White ile son günlerdeki diplomatik çalkantıyı görüşmek üzere bir araya geldi.

Görüşmede Büyükelçi'ye, rolünün karşılıklı saygı ve iç işlerine karışmama da dahil olmak üzere kurallar ve uygulamalarla yönetildiği hatırlatıldı.

Bakan, Belçika'da yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu ve bu nedenle eylemlerinin siyasi veya diplomatik müdahaleden etkilenmemesi gerektiğini belirtti.

Belçikalı politikacıları kişisel olarak hedef alan yorumları bir kez daha onaylamadığını ifade eden Bakan, ABD için değerli olan ifade özgürlüğünün, Belçika demokrasisinin de temel bir değeri olduğunu kaydetti.

Bakan, bu görüşme vesilesiyle Belçika hükümetinin her türlü antisemitizmle mücadeleye ve bu yöndeki çabaları artırmaya olan kararlılığını yinelerken, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmanın önemli olduğunu vurguladı.

White, Rousseau'ya yönelik seyahat kısıtlaması fikrinden vazgeçecek

Belçikalı Dışişleri Bakanı Prevot, görüşmede Donald Trump yönetiminin sınır dışı etme taktiklerini Nazi Almanyasındaki Adolf Hitler'in önlemlerine benzeten Flaman Vooruit Partisi lideri Conner Rousseau ile White arasındaki gerginliğe de atıfta bulundu.

Prevot, "Mevcut ABD yönetimi Nazi rejimiyle kıyaslanamaz. Nazizmle kıyaslama yapıldığında, verimli tartışma sona erer." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi de kişisel olarak saldırgan yorumların uygun olmadığını kabul ederken, Rousseau'ya yönelik seyahat kısıtlamaları fikrinden vazgeçeceğini belirtti.

White, gazetecilerin sorularını yanıtladı

Öte yandan ulusal basına yansıyanlara göre White, Prevot ile görüşmesinin ardından temasının "harika" geçtiğini söyledi.

Belçika ile ABD arasındaki güçlü dostluk, ekonomik işbirliği ve ortak kültüre vurgu yapan White, Prevot'un "antisemitizmle mücadele iradesini" takdir ettiğini yineleyerek, "Doğru yoldayız." ifadesini kullandı.

Binadan ayrılırken ise White, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

"Yahudi sünnetçi" gerginliği"

Belçika'nın Anvers kentinde 14 Mayıs 2025'te yerel polis, yasa dışı sünnet uygulamalarıyla ilgili devam eden adli soruşturma kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlemiş, üç Yahudi sünnetçi (mohel) hakkında soruşturma başlatmıştı.

"Herhangi bir tıbbi eğitim almamış kişiler tarafından yapılan tıbbi işlemler" üzerine odaklandığı belirtilen soruşturmanın, Yahudi topluluğundan gelen şikayet üzerine başlatıldığı bildirilmişti."

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi White ise 16 Şubat'ta soruşturmanın sonlandırılmasını talep ederek bu eylemin Yahudi karşıtlığı olduğunu savunmuştu.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, White'ı açıklamalarının ardından görüşmeye çağırmıştı. Bakanlığın, Anvers'te yürütülen soruşturmanın dini uygulamalara yönelik olmadığı, bağımsız yargı makamlarının yürüttüğü hukuki bir süreç olduğu yönünde açıklama yaptığı aktarılmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da konuya müdahil olmuş, Belçika'daki antisemitizm tartışmalarına değinerek Antwerp'teki sünnet soruşturmasını eleştirmiş ve Yahudi topluluklarının güvenliği konusunda endişe duyduklarını aktarmıştı.

Diğer yandan Flaman Vooruit Partisi lideri Conner Rousseau da ABD büyükelçisinin Belçika'nın iç hukuk süreçlerine müdahale etmemesi gerektiğini kaydetmişti. Ayrıca Rousseau'nun sosyal medyada yayımlanan bir videosunda ABD'nin dış politikasını eleştirirken Trump'ı Adolf Hitler'e benzettiği yönünde ifadeler kullandığı görülmüştü.

Bunun üzerine White, Rousseau'nun ABD'ye seyahat etmesinin yasaklanacağını bildirmişti.