Belçika, Almanya, İtalya liderleri AB'de bürokrasiye acil fren için Costa'ya yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika, Almanya, İtalya liderleri AB'de bürokrasiye acil fren için Costa'ya yazdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika, Almanya ve İtalya başbakanları, AB'de bürokrasiye karşı 'acil fren' mekanizması için Konsey Başkanı Costa'ya ortak mektup gönderdi. Mektupta, KOBİ'lerin raporlama yükünün azaltılması ve stratejik sektör yatırımlarında izin süreçlerinin hızlandırılması istendi.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'nde (AB) bürokrasiye karşı "acil fren" mekanizması oluşturulması çağrısında bulundu.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, üç lider, 15-16 Ekim'de Brüksel'de düzenlenecek AB Zirvesi öncesinde, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya gönderdikleri ortak mektupta, işletmelerin üzerindeki idari yükün azaltılmasını istedi.

Mektupta, denetimlerin ve mevzuata uyum yükümlülüklerinin risklerle ve beklenen faydalarla orantılı olması gerektiği vurgulandı.

3 lider, stratejik sektörlerdeki yatırımlara ilişkin planlama ve izin süreçlerinin hızlandırılması için yapısal bir çözüm de önerdi.

Mektupta, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) raporlama yükümlülüklerinin azaltılması da istendi. Liderler, ispat yükünün tersine çevrilerek bir raporlama yükümlülüğünün zorunlu olduğunu AB'nin ortaya koyması gerektiğini belirtti.

Önerilen "acil fren" mekanizmasıyla AB Konseyinin son çare olarak devreye girebilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda gündeme getirilen "öncelik kuralı", savunma, yapay zeka, dijital teknoloji, enerji ve karbonsuzlaşma alanlarındaki yatırımlar için bazı düzenlemelerin geçici olarak askıya alınması yoluyla bu yatırımlara öncelik verilmesini amaçlıyor.

Kaynak: AA
PolitikaAlmanyaBelçikaEkonomiİtalyaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Lunaparkta korkunç son Oğlu yanındayken 60 metre yüksekten düştü Lunaparkta korkunç son! Oğlu yanındayken 60 metre yüksekten düştü
’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak 'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
Akdeniz Üniversitesi Rektörü ile eşi ünlü cerrah trafik kazası geçirdi, ilk yüz naklini onlar yapmıştı Akdeniz Üniversitesi Rektörü ile eşi ünlü cerrah trafik kazası geçirdi, ilk yüz naklini onlar yapmıştı
Oya-Bora yıllar sonra ortaya çıktı Son hallerini görenler şaşırdı Oya-Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Son hallerini görenler şaşırdı
İş görüşmesinde şaşkına çeviren teklif: Para almadan çalışır mısınız İş görüşmesinde şaşkına çeviren teklif: Para almadan çalışır mısınız?
22:54
Galatasaray’ın golü VAR’a takıldı
Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı
22:34
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı Görüntülere soruşturma başlatıldı
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı! Görüntülere soruşturma başlatıldı
22:11
“Ankara Abisi“ olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı
"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı
21:57
Canlı anlatım: Dev maçta ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Dev maçta ikinci gol geldi
21:46
Okan Buruk’un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
Okan Buruk'un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
21:22
Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı
Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı! Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 22:57:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Belçika, Almanya, İtalya liderleri AB'de bürokrasiye acil fren için Costa'ya yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei