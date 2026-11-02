Belçika Başbakanı De Wever'in bütçe uzlaşmazlığında istifa edebileceği öne sürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Belçika Başbakanı De Wever'in bütçe uzlaşmazlığında istifa edebileceği öne sürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'da federal hükümet bütçede uzlaşamayınca Başbakan Bart de Wever'in istifasını sunabileceği ve hükümetin dağılabileceği öne sürüldü. De Wever'in bugün Kral Philippe ile görüşmesinde istifasını sunma ihtimali bulunduğu bildirildi.

Belçika'da federal hükümetin bütçe konusunda uzlaşmaya varamaması üzerine Başbakan Bart de Wever'in istifasını sunabileceği ve hükümetin dağılabileceği öne sürüldü.

Belçika'nın resmi haber ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, de Wever'in bugün Kral Philippe ile görüşeceği bildirildi.

De Wever'in Kral'la görüşmesinde istifasını sunma ihtimali bulunduğu ileri sürüldü.

Dün sabah başlayan ve gece 01.00'e kadar süren bütçe görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı açıklandı.

Görüşmelerde de Wever'in, hafta sonu başbakan yardımcılarıyla ayrı ayrı yaptığı toplantıların ardından yeni bir bütçe önerisi sunduğu, ancak hükümetin çekirdek kadrosunun öneri üzerinde uzlaşamadığı ifade edildi.

De Wever daha önce geçici bütçe ödeneklerinin aylık olarak tahsis edilmesi uygulamasını kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
PolitikaHükümetBelçikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı
Ne olacak bu takımın hali Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
Galatasaray’da kriz İşte küfürlü kavganın perde arkası Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı Altında işler değişti 17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti
Pentagon’un “çılgın“ planını duyurdu, günler sonra felç geçirdi Pentagon'un "çılgın" planını duyurdu, günler sonra felç geçirdi
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
11:03
9 gol yiyen kaleciden maç sonrası olay sözler
9 gol yiyen kaleciden maç sonrası olay sözler
10:41
DEM Parti’den kritik karar İBB el değiştirebilir
DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
10:35
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
10:17
Midyeci Ahmet’e tepki yağıyor
Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
10:09
Otogaza dev zam geliyor Litresi 50 lirayı aşacak
Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 11:12:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Belçika Başbakanı De Wever'in bütçe uzlaşmazlığında istifa edebileceği öne sürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android