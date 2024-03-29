Belçika Başbakanı, Rusya propagandası yapan milletvekilleri olduğunu iddia etti - Son Dakika
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Belçika Başbakanı, Rusya propagandası yapan milletvekilleri olduğunu iddia etti

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rusya propagandası yapmaları için ödeme yapılan milletvekilleri olduğunu öne sürdü. De Croo, ayrıca Belçika'nın Flaman bölgesindeki aşırı sağcı Vlaams Belang partisini de Rusya'nın müttefiki olmakla suçladı. Çekya ise Rusya tarafından finanse edilen bir propaganda ağını açığa çıkardığını duyurmuştu.

29.03.2024 12:29  Güncelleme: 12:58
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Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Avrupa Parlamentosunda (AP) "Rusya propagandası" yapmaları için ödeme yapılan milletvekilleri olduğunu öne sürdü.

De Croo, Belçika Parlamentosunda yabancı ülkelerin müdahaleleri konusunda düzenlenen oturumda, "Rusya'nın propaganda ağı" olarak tanımladığı yapıyı çökertmek için Belçika ve Çekya istihbarat servisleri arasında son zamanlarda yakın işbirliği olduğunu aktardı.

Söz konusu milletvekillerin adını paylaşmayan de Croo, "Rus kuruluşlarının milletvekillerine yaklaştığını ve Rusya yanlısı söylemleri yaymaları için mali teşvikler sağladığını" açıkladı.

De Croo, "Örneğin Rusya'nın burada Rus propagandasını teşvik etmek için milletvekillerine yaklaştığı, aynı zamanda (onlara) ödeme yaptığı ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

De Croo'nun sözcüsü, basına yaptığı açıklamada, Başbakan'ın bu açıklamayla Çekya hükümetinin Avrupa'nın Sesi (Voice of Europe) haber sitesine yaptırım uygulama kararına atıfta bulunduğunu bildirdi.

Aşırı sağcı Vlaams Belang partisine: "Rusya'nın müttefiki haline geldiniz"

De Croo, aynı oturumda Belçika'nın Flaman bölgesindeki aşırı sağcı Vlaams Belang partisini de Rusya'nın müttefiki olmakla suçladı.

Vlaams Belang milletvekillerine seslenen de Croo, "Ülkemizi mahvetmeye yönelik bu kör takıntınızla, burada inşa ettiğimiz her şeyi, özgür ve müreffeh toplumumuzu yok etmek isteyen Rusya'nın müttefiki haline geldiniz." dedi.

Diğer partilerin temsilcileri de Vlaams Belang'ın politikalarını eleştirdi. Aşırı sağcı partiyi Yeşiller, "ulusal ihanetle", Flaman Libareller ise "Çinliler ve Rusların çıkarlarını savunmakla" suçladı.

Belçika basınında çıkan haberlerde Vlaams Belang'ın önde gelen isimlerinden Filip Dewinter'in Çinli ajanlarla bağlantısı olduğu iddia edilmişti.

Çekya, Rusya tarafından finanse edilen bir "propaganda ağını" açığa çıkardığını duyurmuştu

Çekya Güvenlik Bilgi Servisi (BIS) dün, merkezi Prag'da bulunan ve Rusya'nın finanse ettiği bir "propaganda ağının" açığa çıkartıldığını duyurmuştu.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Çek istihbarat birimi tarafından, Rusya'nın finanse ettiği ve merkezi Prag'da bulunan "Avrupa'nın Sesi" haber sitesinin "Avrupa Birliği (AB) ve ülkesinin güvenliğine yönelik ciddi faaliyetlerde" bulunduğunun tespit edildiğini söylemişti.

Fiala, haber sitesinin AB'nin Rusya'ya karşı Ukrayna ordusuna yardımda bulunmaması yönünde içerikler ürettiğini belirtmişti.

Fiala, bu gelişmeler üzerine, başta Avrupa'nın Sesi haber sitesi olmak üzere Rus siyasetçi ve iş insanı Viktor Medvedchuk ile siyasetçi ve medya yapımcısı Artyom Marchevsky'nin yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Belçika, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika Başbakanı, Rusya propagandası yapan milletvekilleri olduğunu iddia etti - Son Dakika

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