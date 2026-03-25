Belçika Cezaevlerinde Güvenlik Firması Görevlendirildi

25.03.2026 01:08
Yetersiz personel nedeniyle özel güvenlik firmaları cezaevlerinde görevlendirilecek.

Belçika Adalet Bakanı Annelies Verlinden, yetersiz personel sorunu nedeniyle cezaevlerinde özel güvenlik firmalarının görevlendirildiğini duyurdu.

Belçika'nın Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT televizyonuna konuşan Verlinden, cezaevlerinde yeterli personelin sağlanması gerektiğini belirterek, "sınırlı süre ve görevler" için özel güvenlik firmalarıyla anlaştıklarını kaydetti.

Verlinden, özel güvenlik firmalarının yerine getireceği "sınırlı görevlerin" tutuklularla doğrudan temas gerektirmeyen işleri kapsadığını ifade etti.

Anvers'te açılan yeni cezaevi için yoğun bir işe alım kampanyası yürüttüklerini ancak iş gücü piyasasındaki koşullar nedeniyle bunun kolay olmadığını aktaran Verlinden, özel güvenlik firmalarının üstleneceği görevler arasında cezaevlerine yeni mahkumların girişini sağlamak gibi işlemlerin de bulunduğunu belirtti.

Kamu sendikası, Verlinden'e desteğini geri çekti

Belçika'daki kamu işçilerini ve memurlarını temsil eden sendikalardan ACOD'un yetkililerinden Robby de Kaey, Verlinden'in kararını sendikaya danışmadan aldığını kaydederek, bunun "kabul edilemez" olduğunu ve Adalet Bakanı'na verdikleri desteği geri çektiklerini ifade etti.

De Kaey, anlaşma kapsamında Anvers'te yeni açılan cezaevinde yaklaşık 30 pozisyonun özel güvenlik firmaları tarafından doldurulacağını ve bunun neredeyse 11 milyon avroluk yatırıma denk geldiğini aktardı.

Belçika'da cezaevlerindeki sorunlar

Belçika'da cezaevlerindeki aşırı kalabalık, yetersiz personel sayısı, hijyen problemleri ve artan şiddet olayları uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu oluyor.

2023'te Belçika'da bir mahkum, kötü cezaevi koşulları nedeniyle hücresini ateşe vermiş, cezaevi çalışanları greve gitmişti.

Avrupa Konseyi İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme Komitesi (CPT) raporunda, Belçika'daki cezaevlerinde aşırı kalabalık, yetersiz sağlık ve temizlik hizmetleri ile mahkumlar arasında şiddet gibi süregelen sorunlar olduğunu belirtmişti.

Son verilere göre, Belçika'nın en büyük cezaevi kompleksi niteliğindeki Brüksel Haren Cezaevi'nde yerde yatmak zorunda kalan mahkum sayısı 141'e ulaşarak rekor seviyeye çıktı.

Belçika genelinde ise 644 tutuklu ve hükümlünün yatak yetersizliği nedeniyle yerde yattığı kaydedildi.

Yetkililer, özellikle Aralık 2025'ten bu yana Brüksel'de tutuklu sayısında ciddi artış yaşandığını, buna karşın cezaevi kapasitesinin aynı hızda artırılamadığını belirtiyor.

Kaynak: AA

