Belçika'da Ağustos Ayı Rekor Yağışla Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belçika'da Ağustos Ayı Rekor Yağışla Geçiyor

Belçika'da ağustos ayı, art arda ortalamanın üzerinde yağış seviyesinin kaydedildiği on birinci ay oldu. Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü yetkilisi, ağustos ayının tarihindeki en yağışlı ay olduğunu belirtti.

14.08.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'da ağustos ayı şimdiden art arda ortalamanın üzerinde yağış seviyesinin kaydedildiği on birinci ay oldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) yetkilisi David Dehenauw, ayın ilk iki haftasında kaydedilen yağış miktarının şimdiden aylık ortalamayı aştığını aktardı.

Dehenauw ağustos ayının şimdiye kadar art arda en fazla yağışın yaşandığı on birinci ay olduğuna ve bunun ülke tarihinde ilk olduğuna dikkati çekerek, "Ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1833'ten bu yana böyle bir durum hiç yaşanmadı." ifadesini kullandı.

Salı gecesi ülkeyi etkisi altına alan gök gürültülü fırtınanın yağış seviyesinin ortalamanın üstüne çıkmasına neden olduğunu ifade eden Dehenauw, kaydedilen yağmur miktarının 100 milimetreyi aştığını belirtti.

Dehenauw, ağustos ayı için normal yağış ortalamasının 86,5 milimetre olduğu bilgisini verdi.

Hafta başında aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yapılan ülke, salı akşam saatlerinden itibaren yeniden sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınaya teslim oldu. Ülkenin pek çok yerinde bodrum katlarını su basarken, başkent Brüksel'de ise birçok tünel sular altında kaldı.

Ülkede 1905'te kaydedilen bir önceki rekorda 8 ay üst üste ortalamanın üzerinde yağış kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Belçika, Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da Ağustos Ayı Rekor Yağışla Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
14:56 Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç’a soruldu Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Özeleştiri’’ çıkışı törene damga vurdu AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Özeleştiri'' çıkışı törene damga vurdu
13:08 TBMM’ye hitap edecek Mahmud Abbas’tan kürsü talebi Oturarak konuşmak istedi ama... TBMM'ye hitap edecek Mahmud Abbas'tan kürsü talebi! Oturarak konuşmak istedi ama...
07:31 Yerden kalkmıyorlardı Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba Yerden kalkmıyorlardı! Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba
00:28 Sakarya’da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı Sakarya'da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 16:42:33. #1.13#
SON DAKİKA: Belçika'da Ağustos Ayı Rekor Yağışla Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement