Belçika\'da binlerce kişi \'Yeni Yılda Dalış\' etkinliğine katıldı

Belçika'nın sahil kenti Ostende'de 1987'den bu yana yapılan "Nieuwjaarsduik (Yeni Yılda Dalış)" adlı etkinliğe binlerce kişi katıldı.

Okyanusların temiz tutulmasına dikkati çekmek için düzenlenen etkinliğe, bazı Belçikalılar, ilginç kostümlerle katıldı.

Katılımcılar, denize girmeden önce sahilde ısınma hareketleri yaptı. Bu sırada ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu binlerce kişi, yerel saat 15.00'i gösterdiğinde verilen işaretle yaklaşık 200 metre mesafeden denize doğru koşmaya başladı.

Dondurucu soğukta Kuzey Denizi'ne girenlerden bazıları hemen çıkarken, bazıları ise suda daha fazla kalmaya çalıştı.

"Yeni Yılda Dalış" adlı etkinlikte çok sayıda ambulans hazır bekletildi. Katılımcıların denizde fazla açılmasının ve boğulmaların önüne geçmek için polis ve sahil koruma ekipleri de önlem aldı.