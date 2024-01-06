 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Belçika'da binlerce kişi 'Yeni Yılda Dalış' etkinliğine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Belçika'da binlerce kişi 'Yeni Yılda Dalış' etkinliğine katıldı

Belçika'nın sahil kenti Ostende'de düzenlenen 'Nieuwjaarsduik (Yeni Yılda Dalış)' etkinliğine binlerce kişi katıldı. Etkinlik, okyanusların temiz tutulmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenmiştir. Katılımcılar, ilginç kostümlerle denize girerken, bazıları suda daha fazla kalmaya çalıştı. Etkinlik boyunca ambulanslar ve polis ekipleri hazır bekletildi.

Belçika\'da binlerce kişi \'Yeni Yılda Dalış\' etkinliğine katıldı
06.01.2024 - 19:01,
Abone Ol

Belçika'nın sahil kenti Ostende'de 1987'den bu yana yapılan "Nieuwjaarsduik (Yeni Yılda Dalış)" adlı etkinliğe binlerce kişi katıldı.

Okyanusların temiz tutulmasına dikkati çekmek için düzenlenen etkinliğe, bazı Belçikalılar, ilginç kostümlerle katıldı.

Katılımcılar, denize girmeden önce sahilde ısınma hareketleri yaptı. Bu sırada ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu binlerce kişi, yerel saat 15.00'i gösterdiğinde verilen işaretle yaklaşık 200 metre mesafeden denize doğru koşmaya başladı.

Dondurucu soğukta Kuzey Denizi'ne girenlerden bazıları hemen çıkarken, bazıları ise suda daha fazla kalmaya çalıştı.

"Yeni Yılda Dalış" adlı etkinlikte çok sayıda ambulans hazır bekletildi. Katılımcıların denizde fazla açılmasının ve boğulmaların önüne geçmek için polis ve sahil koruma ekipleri de önlem aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Belçika, Çevre, Güvenlik, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da binlerce kişi 'Yeni Yılda Dalış' etkinliğine katıldı - Son Dakika


18:57
Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
17:46
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
17:25
Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
17:15
Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi
16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:02
Kavgaya tutuşan sürücüler, birbirlerinin araçlarına balyozla saldırdı Kavgaya tutuşan sürücüler, birbirlerinin araçlarına balyozla saldırdı
16:01
Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu

Son Dakika
18:57 Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
17:15 Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi
17:46 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
17:25 Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:02 Kavgaya tutuşan sürücüler, birbirlerinin araçlarına balyozla saldırdı
16:01 Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 19:37:48. #1.11#
SON DAKİKA: Belçika'da binlerce kişi 'Yeni Yılda Dalış' etkinliğine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement