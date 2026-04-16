Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'da Çocuk Gözaltıları Artıyor

16.04.2026 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'da kapalı gözaltı merkezlerine yerleştirilen çocuk sayısı artıyor; kapasite sorunları sürüyor.

Belçika'da kapalı gözaltı merkezlerine yerleştirilen çocuk sayısının arttığı ve sistemde kapasite sorunları nedeniyle ciddi suçlara karışan çocukların serbest bırakıldığı bildirildi.

De Standaard gazetesinin haberine göre, 2025 yılında toplam 2 bin 169 çocuk güvenlikli kapalı kurumlara yerleştirildi.

Bu rakam 2024'e kıyasla yüzde 9, 2023'e göre ise yüzde 20 artışa karşılık geldi.

Kapasite yetersizliği özellikle Fransızca konuşulan bölgelerde belirgin olurken, çocuk mahkemesi tarafından yerleştirilen 10 çocuk, yer bulunamaması nedeniyle serbest bırakıldı.

Benzer sorunların yaşandığı Flaman bölgesinde de 2023'te kapasite yetersizliği nedeniyle 130, 2024'te ise 141 yerleştirme iptal edildi.

Belçika'da cezaevlerinde kapasite sorunu

Belçika'da cezaevleri ve kapalı kurumlarda uzun süredir kapasite sorunu yaşanıyor.

Resmi verilere göre cezaevlerindeki doluluk oranı birçok tesiste kapasitenin üzerine çıkarken, bu durum tutuklu ve hükümlülerin koşullarına ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Avrupa Konseyi ve çeşitli insan hakları kuruluşları, Belçika'yı aşırı doluluk ve yetersiz altyapı nedeniyle sık sık eleştiriyor.

Kapasite sıkıntısının, yetişkin cezaevlerinin yanı sıra çocuklara yönelik kapalı kurumları da etkilediği belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Belçika, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 18:33:45. #7.13#
SON DAKİKA: Belçika'da Çocuk Gözaltıları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.