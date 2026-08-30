Belçika'da Gazze'deki Öğrencilerin Tahliyesi Sorunlu - Son Dakika
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Belçika'da Gazze'deki Öğrencilerin Tahliyesi Sorunlu

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Belçika Dışişleri, Gazze'deki öğrencilerin tahliyesi için henüz ortak karar alınmadığını açıkladı.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki öğrenci ve araştırmacıların tahliyesi konusunda hükümet içinde siyasi uzlaşı sağlanamadığı ve somut bir çıkış mekanizması oluşturulamadığı yönündeki eleştirilere karşı yeni bir tahliye için henüz ortak hükümet kararı alınmadığını ve mevcut koşullarda temel engelin vize işlemlerinden ziyade Gazze'den fiilen çıkışın sağlanamaması olduğunu bildirdi.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'nun Sözcüsü Laurens Soenen, AA muhabirinin Gazze'de bulunan ve Belçika üniversitelerinden burs veya akademik pozisyon alan Filistinli öğrenci ve araştırmacıların durumuna ilişkin sorularını yanıtladı.

Soenen, yazılı yanıtında, Gazze'de bulunan kişilerin Belçika'nın diplomatik temsilciliğine erişimlerinin olmaması nedeniyle normal vize prosedürünü tamamlamalarının uygulamada mümkün olmadığına değindi.

Bununla birlikte bir kişinin halihazırda Belçika vizesine sahip olup olmamasının Gazze'den ayrılabilmesini belirlemediğine dikkati çeken Soenen, "Şu anda Gazze'den ayrılmak yalnızca üçüncü bir ülke tarafından düzenlenen tahliye veya Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile işbirliği içinde gerçekleştirilen tıbbi tahliye yoluyla mümkün." ifadesini kullandı.

Soenen, vize başvurusunun çevrim içi başlatılıp örneğin Ürdün'ün başkenti Amman'da tamamlanmasının da kişinin öncelikle Gazze'den çıkabilmesini gerektirdiğini vurgulayarak, "Bu, bugün temel engel olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alternatif seçenekler aktif şekilde inceleniyor

Söz konusu öğrenci ve araştırmacıların durumunun Belçika makamları açısından endişe konusu olduğunu belirten Soenen, Dışişleri Bakanlığının mevcut olabilecek alternatif seçenekleri aktif şekilde incelediğini bildirdi.

Sahadaki durumun son derece öngörülemez olmasının çözüm arayışlarını oldukça güçleştirdiğini kaydeden Soenen, bunun önemli gecikmelere yol açtığını ifade etti.

Aralık 2025'ten bu yana yeni tahliye kararı alınmadı

Belçika hükümetinin Aralık 2025'te sona eren önceki tahliye operasyonlarının ardından Gazze'den yeni bir tahliye düzenlenmesine ilişkin karar almadığını aktaran Soenen, yeni bir tahliye operasyonunun düzenlenmesi, bunun için gerekli kaynakların sağlanması ve hangi kategorilerdeki kişilerin bundan yararlanabileceğinin federal hükümetin tamamının karar vermesi gereken konular olduğunu belirtti.

Federal hükümet içerisinde öğrenci ve araştırmacıların tahliyesine ilişkin uzlaşı bulunmadığı yönündeki değerlendirmelere de değinen Soenen, mevcut durumu özellikle bu kişiler konusunda hükümet içinde bir "anlaşmazlık" olarak nitelendirmenin doğru olmayacağını kaydetti.

Soenen, "Bu nedenle durumu yalnızca bu öğrenciler konusunda bir anlaşmazlık olarak nitelendirmek yerine yeni bir ortak hükümet kararının alınmadığını söylemek daha doğru olacaktır." ifadesini kullandı.

"Temel güçlük idari değil"

Gazze'deki öğrenci ve araştırmacılar için vize prosedüründe alternatif düzenlemelerin mümkün olup olmadığına ilişkin Soenen, asıl güçlüğün idari nitelikte olmadığına dikkati çekti.

Yasal ve pratik açıdan mümkün olduğu durumlarda alternatif vize düzenlemelerinin incelenebileceğini belirten Soenen, ancak vize prosedüründe yapılacak hiçbir değişikliğin temel sorunu, yani Gazze'den fiilen çıkabilme meselesini tek başına ortadan kaldıramayacağını vurguladı.

Belçika "ilgili ortak ve makamlarla" olası yolları değerlendiriyor

Belçika'nın İsrail, Mısır veya diğer ilgili makamlarla öğrenci ve araştırmacıların Gazze'den çıkarılmasına yönelik temas yürütüp yürütmediğine ilişkin Soenen, Dışişleri Bakanlığının ilgili ortak ve makamlarla olası pratik yolları incelemeye devam ettiğini bildirdi.

Soenen, bu tür görüşmelerin hassas ve operasyonel niteliği nedeniyle bireysel diplomatik temasların ayrıntıları hakkında açıklama yapmadıklarını kaydederek, uygulanabilir herhangi bir çözümün Gazze'den çıkış süreçlerinde rol oynayan makamlar ve uluslararası ortaklarla koordinasyona bağlı olacağını belirtti.

Tahliyeler yeniden mümkün olursa "öncelik" tartışması

Dışişleri Bakanı Prevot'nun söz konusu öğrenci ve araştırmacıların yaşadığı hayal kırıklığını tamamen anladığını aktaran Soenen, organize çıkışların yeniden mümkün hale gelmesi durumunda Belçika'nın "son derece zor tercihlerle" karşı karşıya kalabileceğine dikkati çekti.

Soenen, özellikle çocuklar gibi kırılgan grupların da öncelikli olarak değerlendirilmesinin gerekebileceğini ifade etti.

Belçika'nın hedefinin, burslu öğrenci ve araştırmacılar dahil mümkün olduğunca fazla kişi için gerçekçi ve sürdürülebilir bir çözümün kolaylaştırılması olduğunu kaydeden Soenen, bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Hükümete yönelik eleştiriler

Hükümete yönelik temel eleştiriler, Gazze'deki öğrenci ve araştırmacıların tahliyesi konusunda koalisyon içinde siyasi uzlaşı sağlanamaması, göç politikalarının çözüm arayışlarını bloke etmesi ve üniversitelerden gelen çağrılara rağmen hükümetin öğrencilerin güvenli çıkışı için somut bir mekanizma ortaya koymaması üzerinde yoğunlaşıyor.

Ayrıca vize prosedürlerinin mevcut koşullara uyarlanmadığı ve bazı öğrencilerin hukuki girişimlerle vize alabilmiş olmasının, idari çözümlerin tamamen imkansız olmadığına işaret ettiği savunuluyor.

Gazze'den son tahliyeler, Mart 2025'te 24 Belçika vatandaşı ile ülkede oturum hakkı bulunan kişilerin Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden bölgeden çıkarılmasıyla gerçekleştirilmişti.

Haziranda Tropikal Tıp Enstitüsü, Hasselt Üniversitesi ve Anvers Üniversitesi gibi kurumlara kabul alan bursiyerlerin Gazze'den çıkışı sağlanamazken, İtalya ve İngiltere'nin benzer durumdaki öğrenciler için tahliye mekanizmaları oluşturmuş olması, Belçika üzerindeki baskıyı artırıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Belçika, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da Gazze'deki Öğrencilerin Tahliyesi Sorunlu - Son Dakika

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