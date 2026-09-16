Belçika'da geri dönüş merkezlerinde reşit olmayan sığınmacılar kapsam dışı bırakıldı - Son Dakika
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Belçika'da geri dönüş merkezlerinde reşit olmayan sığınmacılar kapsam dışı bırakıldı

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Belçika Başbakanı Bart de Wever, iltica başvurusu reddedilen kişiler için AB dışında kurulması planlanan geri dönüş merkezlerini desteklediklerini ancak reşit olmayan sığınmacıların bu merkezlere gönderilmeyeceğini açıkladı. Federal hükümet ortakları arasında tartışmaya neden olan konuda uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, iltica başvurusu reddedilen kişiler için Avrupa Birliği (AB) dışında kurulması planlanan "geri dönüş merkezlerini" desteklediklerini ancak reşit olmayan sığınmacıların bu merkezlere gönderilmeyeceğini açıkladı.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre Belçika'da federal hükümet ortakları arasında tartışmaya neden olan "geri dönüş merkezleri" konusunda uzlaşmaya varıldı.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, Federal Parlamento'ndaki Temsilciler Meclisi oturumunda, muhalefet milletvekilleri François de Smet ve Sandro Di Nunzio'nun sorularını yanıtladı.

De Wever, bazı hükümet ortaklarının çocukların geri dönüş merkezlerine gönderilmesine itiraz ettiğini ve koalisyonun reşit olmayanları uygulama dışında bırakma konusunda uzlaştığını açıkladı.

Belçika hükümetinin merkezlerin kurulmasına olanak tanıyan Avrupa düzeyindeki hukuki çerçeveyi memnuniyetle karşıladığını belirten de Wever, uygulamanın "insan haklarına en üst düzeyde saygı gösterilerek" hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tartışmalı geri dönüş merkezleri, iltica başvurusu reddedilen ve AB'de yasal kalış hakkı bulunmayan kişilerin üçüncü ülkelere gönderilmesini öngörüyor.

Almanya, Avusturya, Yunanistan, Danimarka ve Hollanda'nın, gelecek yılın başına kadar AB üyesi olmayan bir ülkeyle geri dönüş merkezlerinin kurulması konusunda anlaşma yapmayı hedeflediği belirtiliyor.

AB ülkeleri ile Avrupa Parlamentosu, haziran ayında bu merkezlerin kurulabilmesine hukuki zemin sağlayan düzenleme üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: AA
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