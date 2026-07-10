Belçika'da Göçmen Yasağı Tartışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'da Göçmen Yasağı Tartışmaları

10.07.2026 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'da düzensiz göçmenlerin yakalanması için konutlara giriş izni veren yasa tasarısı tartışmalara neden oldu.

Belçika'da, hakkında sınır dışı kararı bulunan bazı düzensiz göçmenlerin yakalanması amacıyla belirli koşullarda konutlara girilmesine izin veren yasa tasarısı, tartışmalara neden oldu.

Federal hükümetin düzensiz göçle mücadele kapsamında hazırladığı ve yetkililerin belirli koşullarda konutlara hakim kararıyla girebilmesini öngören tasarı, göç alanında faaliyet gösteren 11.11.11 ile Vluchtelingenwerk Vlaanderen (Mülteci Çalışmaları Flandre) tarafından ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) uygulamalarına benzetildi.

Ortak kampanya videosu yayınlayan kuruluşlar, "Avrupa'da ICE istemiyoruz" çağrısı yaparak, tasarının konut baskınları ve sınır dışı uygulamalarının önünü açacağını, bunun Belçika ve Avrupa'da göçmenlere yönelik bir "av" anlamına geleceğini savundu.

Tasarıya göre, hakkında sınır dışı kararı bulunan, ülkeden ayrılmayı sistematik olarak reddeden ve kamu düzeni veya ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen kişilerin yakalanabilmesi için konutlara girilebilecek.

Konuta giriş kararı, ancak daha hafif tedbirlerin sonuç vermemesi halinde alınabilecek.

Her işlem öncesinde soruşturma hakiminin onayı gerekecek ve hakim, uygulanacak tedbirin ölçülülüğünü değerlendirecek. Konutlara girişler ise yalnızca 05.00-21.00 saatlerinde yapılabilecek.

Ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturan kişilerin sınır dışı edilebilmesi amaçlanıyor

Ulusal basına göre, Belçika İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt, söz konusu benzetmeyi reddederek, tasarının yalnızca hakkında sınır dışı kararı bulunan ve kamu düzeni ya da ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen kişileri kapsadığını belirtti.

Yetkililerin görevlerini yerine getirebilmesi gerektiğini ifade eden Van Bossuyt, ülkede yasa dışı bulunan ve kamu düzeni veya ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturan kişilerin sınır dışı edilebilmesinin amaçlandığını söyledi.

Van Bossuyt, Belçika'da ayrı bir göçmen polisi kurulmasının veya ABD'dekine benzer baskınlar düzenlenmesinin söz konusu olmadığını savundu.

"Temel hakları zedeleyebileceği" eleştirisi

Tasarı, soruşturma hakimleri, polis temsilcileri, avukatlar, federal göç merkezi Myria, Belçika Veri Koruma Otoritesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da eleştirilerine konu oldu.

Eleştirilerde, "kamu düzeni" ve "ulusal güvenlik" kavramlarının yeterince açık tanımlanmadığı, düzenlemenin keyfi uygulamalara yol açabileceği, konut dokunulmazlığı ile özel hayatın korunmasına ilişkin temel hakları zedeleyebileceği ve çocuklar ile kırılgan durumdaki kişilere yönelik güvencelerin yetersiz olduğu ifade edildi.

Polis temsilcileri de tasarının uygulamada belirsizlikler içerdiğini ve kolluk kuvvetlerinin acil durumlarda yasanın eksik bıraktığı noktaları yorumlamak zorunda kalabileceğini belirtti.

Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşması bekleniyor

Tasarı, Bakanlar Kurulu ile parlamentonun ilgili komisyonunda kabul edildi.

İktidar koalisyonunun parlamentoda çoğunluğa sahip olması nedeniyle tasarının sonbaharda Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Belçika, Göçmen, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da Göçmen Yasağı Tartışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza Almanya'da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza!
Turizm merkezinde facia Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber Turizm merkezinde facia! Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber
Hürmüz Boğazı’nda 6 bin denizci mahsur Hürmüz Boğazı'nda 6 bin denizci mahsur
Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı
Polise küfredip tehditler savurdu: Ben bir kraliçeyim Polise küfredip tehditler savurdu: Ben bir kraliçeyim
Bonnie Tyler 75 yaşında vefat etti Bonnie Tyler 75 yaşında vefat etti

11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:43
Japon Bakan’dan zirve sonrası İstanbul’da balık ekmek keyfi
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizi izlemeye devam edin“ demişti S-400’ler Körfez’e satıldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi izlemeye devam edin" demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 11:27:16. #7.12#
SON DAKİKA: Belçika'da Göçmen Yasağı Tartışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.