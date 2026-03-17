Belçika'da Güvenlik ve Cezaevi Krizi Tartışması

Belçika'da Yahudi okulları ve sinagogların güvenliği için askerlerin görevlendirilmesi kararı tartışmaya neden olurken, Adalet Bakanı Annelies Verlinden cezaevlerindeki aşırı doluluk krizine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ulusal basına göre, askerlerin sinagoglar ve Yahudi okulları gibi hassas noktaların korunmasında görevlendirilmesi uygulamasından Adalet Bakanı Verlinden'in haberdar edilmemesi hükümet içinde siyasi gerilime yol açtı.

Verlinden yaptığı açıklamada, güvenlik politikalarının hükümet içinde ortak şekilde belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, "herkesin aynaya bakması gerektiğini" söyledi.

Ülkede giderek ağırlaşan cezaevi koşullarına dikkati çeken Verlinden, aşırı doluluk sorununun acil çözüm beklediğini dile getirdi.

Verlinden, cezaevlerindeki aşırı doluluğun yalnızca bir adalet sorunu olmadığını, aynı zamanda ülkenin genel güvenlik meselesinin bir parçası olduğunu belirterek, bu alanda acil ve yapısal adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Belçika'da cezaevlerindeki sorunlar

Belçika'da cezaevlerindeki aşırı kalabalık, yetersiz personel sayısı, hijyen problemleri ve artan şiddet olayları uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu oluyor.

2023'te Belçika'da bir mahkum, kötü cezaevi koşulları nedeniyle hücresini ateşe vermiş, cezaevi çalışanları greve gitmişti.

Avrupa Konseyi İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme Komitesi (CPT) raporunda, Belçika'daki cezaevlerinde aşırı kalabalık, yetersiz sağlık ve temizlik hizmetleri ile mahkumlar arasında şiddet gibi süregelen sorunlar olduğunu belirtmişti.

Son verilere göre, Belçika'nın en büyük cezaevi kompleksi niteliğindeki Brüksel Haren Cezaevi'nde yerde yatmak zorunda kalan mahkum sayısı 141'e ulaşarak rekor seviyeye çıktı.

Belçika genelinde ise 644 tutuklu ve hükümlünün yatak yetersizliği nedeniyle yerde yattığı kaydedildi.

Yetkililer, özellikle Aralık 2025'ten bu yana Brüksel'de tutuklu sayısında ciddi artış yaşandığını, buna karşın cezaevi kapasitesinin aynı hızda artırılamadığını belirtiyor.