Belçika'da Güvenlik ve Cezaevi Krizi Tartışması

17.03.2026 14:55
Askerlerin Yahudi okulları ve sinagoglarda görevlendirilmesi, Adalet Bakanı'nın cezaevi sorununa dikkat çekmesiyle tartışma yarattı.

Belçika'da Yahudi okulları ve sinagogların güvenliği için askerlerin görevlendirilmesi kararı tartışmaya neden olurken, Adalet Bakanı Annelies Verlinden cezaevlerindeki aşırı doluluk krizine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Belçika'da güvenlik politikalarına ilişkin tartışmalar, askerlerin sinagoglar ve Yahudi okulları gibi hassas noktaların korunmasında görevlendirilmesi kararıyla yeniden alevlendi.

Ulusal basına göre, askerlerin sinagoglar ve Yahudi okulları gibi hassas noktaların korunmasında görevlendirilmesi uygulamasından Adalet Bakanı Verlinden'in haberdar edilmemesi hükümet içinde siyasi gerilime yol açtı.

Verlinden yaptığı açıklamada, güvenlik politikalarının hükümet içinde ortak şekilde belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, "herkesin aynaya bakması gerektiğini" söyledi.

Ülkede giderek ağırlaşan cezaevi koşullarına dikkati çeken Verlinden, aşırı doluluk sorununun acil çözüm beklediğini dile getirdi.

Verlinden, cezaevlerindeki aşırı doluluğun yalnızca bir adalet sorunu olmadığını, aynı zamanda ülkenin genel güvenlik meselesinin bir parçası olduğunu belirterek, bu alanda acil ve yapısal adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Belçika'da cezaevlerindeki sorunlar

Belçika'da cezaevlerindeki aşırı kalabalık, yetersiz personel sayısı, hijyen problemleri ve artan şiddet olayları uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu oluyor.

2023'te Belçika'da bir mahkum, kötü cezaevi koşulları nedeniyle hücresini ateşe vermiş, cezaevi çalışanları greve gitmişti.

Avrupa Konseyi İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme Komitesi (CPT) raporunda, Belçika'daki cezaevlerinde aşırı kalabalık, yetersiz sağlık ve temizlik hizmetleri ile mahkumlar arasında şiddet gibi süregelen sorunlar olduğunu belirtmişti.

Son verilere göre, Belçika'nın en büyük cezaevi kompleksi niteliğindeki Brüksel Haren Cezaevi'nde yerde yatmak zorunda kalan mahkum sayısı 141'e ulaşarak rekor seviyeye çıktı.

Belçika genelinde ise 644 tutuklu ve hükümlünün yatak yetersizliği nedeniyle yerde yattığı kaydedildi.

Yetkililer, özellikle Aralık 2025'ten bu yana Brüksel'de tutuklu sayısında ciddi artış yaşandığını, buna karşın cezaevi kapasitesinin aynı hızda artırılamadığını belirtiyor.

Kaynak: AA

Rusya’dan Orta Doğu için müzakere çağrısı Rusya'dan Orta Doğu için müzakere çağrısı
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama talebi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama talebi
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar
AB, Buça’daki olaylardan sorumlu tuttuğu 9 Rus yetkiliye yaptırım kararı aldı AB, Buça'daki olaylardan sorumlu tuttuğu 9 Rus yetkiliye yaptırım kararı aldı
Avusturya’da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı

14:51
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş cezaevinde maç yaptı İşte kazanan
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş cezaevinde maç yaptı! İşte kazanan
14:42
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko Çin, Trump’ı fena enseledi
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi
14:19
Tepki çeken bir video daha İzleyenler Bakan Tekin’i etiketledi: Gereğini yapın
Tepki çeken bir video daha! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın
13:29
İşte Tanju Özcan’a yasak aşk dosyasından istenen ceza
İşte Tanju Özcan'a yasak aşk dosyasından istenen ceza
13:07
Karşıyaka Belediye Başkanı’na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
13:02
Mücteba Hamaney’den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
