Belçika'da İltica Tedbirleri Askıya Alındı

Belçika Anayasa Mahkemesi, hükümetin iltica ve göçü zorlaştıran bazı tedbirlerini askıya almayı kararlaştırdı.

Anayasa Mahkemesi, aile birleşimi ve sığınmacıların kabul koşullarına ilişkin tedbirlerin Avrupa Birliği (AB) hukukuyla uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi için konuyu Avrupa Adalet Divanına taşıdı.

Anayasa Mahkemesi, Temmuz 2025'te kabul edilen ve sığınmacıların kabul koşullarını kısıtlayan 2 tedbir ile ikincil koruma statüsünden yararlananlara yönelik aile birleşimi kurallarının sıkılaştırılmasına ilişkin düzenlemeleri askıya almaya karar verdi.

Bu tedbirlerin, AB hukukuna ve çeşitli temel haklara aykırı göründüğünü bildiren Anayasa Mahkemesi, iptal istemi hakkında ise 3 ayda hüküm vereceğini duyurdu.

Geçen yıl kabul edilen tedbirler uyarınca, başka bir Avrupa ülkesinde daha önce iltica hakkı tanınmış bir sığınmacıya maddi yardımın reddedilmesine imkan tanınırken, diğer bir tedbir de Belçika'nın özel durumlarda yardımın mali destek şeklinde sağlanması imkanını ortadan kaldırmasına olanak sağlıyor.

Aile birleşimine ilişkin kuralları sıkılaştıran tedbir de ikincil koruma statüsünden yararlananlar ya da ülkelerine geri gönderilmeleri halinde "ciddi zarar görme" riski bulunan kişiler için 2 yıllık bekleme süresi getiriyor.