Belçika'da Koalisyon Anlaşması Sağlandı

Güncel

Belçika'da seçimlerin üzerinden geçen 236 günün ardından koalisyon görüşmelerinde uzlaşıya varıldı.

Kraliyet tarafından yapılan açıklamaya göre, hükümeti kurmakla görevli Bart de Wever dün akşamki görüşmelerinde Kral Philippe'ye koalisyon müzakerelerinde anlaşma sağlandığını bildirdi.

236 gündür hükümet kurulamayan ülkede şimdiki süreçte partilerin, kabineyi oluşturacak isimler üzerinde anlaşması bekleniyor.

Ardından yeni kabine Kral'ın onayına sunulacak. Kral'ın yeni bakanların atamalarını onaylayan kararnameleri imzalamasının sonra ise hükümet için yemin töreni yapılacak.

Aynı gün yeni Başbakan, hükümeti ve koalisyon anlaşmasını Federal Parlamento'ya sunacak ve hükümet fiilen görevine başlayacak.

O zamana kadar mevcut Başbakan Alexander de Croo görevi sürdürecek.

Ülke yaklaşık 8 aydır hükümetsiz

Flaman milliyetçisi, sağ eğilimli Yeni Flaman İttifakı'nın (N-VA) lideri de Wever, 9 Haziran 2024'te yapılan genel seçimlerden birinci çıkmıştı.

Kral'dan hükümeti kurma görevini devralan de Wever müzakereleri, "Arizona koalisyonu" adı verilen; liberal "MR", merkez eğilimli "Les Engages", sosyalist "Vooruit" ile Hristiyan demokrat "CD&V"' partilerinin liderleri ile sürdürdü.

ABD'nin Arizona eyaletinin renklerini andırdığı gerekçesiyle, siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden 5 partiyi buluşturan müzakere masasında en zorlu başlık de Wever'in "Süper Not" ismini verdiği bir "sosyoekonomik paket" oldu.

Taraflar, savunma, göç ve iltica, iklim, halk sağlığı gibi konularda nispeten kolay uzlaşırken, sol eğilimli ve liberal partilerin, Belçika'nın açık veren bütçesi nedeniyle de Wever'in kemer sıkma önerilerine karşı çıkmaları, müzakerelerin uzun sürmesine yol açtı.

Rekor üstüne rekor

Federal sistemle yönetilen Batı Avrupa ülkesi Belçika, daha önce de çok kez hükümet kurma krizinden geçti.

Üç resmi dili olan ülke, federal hükümetin yanı sıra Flaman Bölge Hükümeti, Valonya Hükümeti, Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti, Fransız Toplumu Hükümeti, Alman Toplumu Hükümeti olmak üzere 6 hükümetle yönetiliyor.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapan yaklaşık 12 milyon nüfuslu ülkede hükümet kurulması süreci, üst üste kırılan rekorlar nedeniyle her defasında dünya gündemini meşgul ediyor.

Ülke 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün, 2010'da 541 gün, 2019 seçimleri sonrası ise 652 gün hükümetsiz kalmıştı.

Belçika, 2010'daki seçimin ardından "Barış zamanında hükümetsiz geçen en uzun süre" kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.