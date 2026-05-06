Belçika'da Sünnet Soruşturması Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'da Sünnet Soruşturması Krizi

06.05.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Dışişleri Bakanı, yargı sürecine müdahaleye izin vermeyeceklerini duyurdu.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Belçika'da Yahudi sünnetçiler hakkında hazırlanan iddianameye tepki göstermesiyle ilgili, ülkesindeki yargı sürecine müdahale edilemeyeceğini belirtti.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın Belçika'da Yahudi sünnetçiler hakkında hazırlanan iddianameye tepki göstermesiyle ilgili açıklama yaptı.

Saar'ı etiketleyen Prevot, "Şu karikatürize etmeleri bırakın artık!" ifadesini kullandı.

Prevot, "Belçika'da yargı bağımsızdır ve kararlarını ister kabul edilsin ister edilmesin herhangi bir siyasi etkiden uzak bir şekilde alır. Söz konusu davaların Yahudi topluluğunun temsilcileri tarafından başlatıldığını hatırlıyorum. Bunları, bir ülkenin Yahudilerin dini özgürlüğünü baltalama arzusu olarak göstermek iftira niteliğindedir. Bu özgürlük ülkemizde hiçbir zaman sorgulanmadı ve asla sorgulanmayacak. Anayasamız bunu koruyor." değerlendirmesini yaptı.

Prevot, internet üzerinden mesajlaşmak yerine bu konuları İsrail'de yapılacak bir toplantıda yüz yüze ele alma çağrısı yaptı.

Belçika ile İsrail arasında ABD'nin başlattığı diplomatik kriz

Belçika'nın Anvers kentinde 14 Mayıs 2025'te yerel polis, yasa dışı sünnet uygulamalarıyla ilgili devam eden adli soruşturma kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlemiş, 3 Yahudi sünnetçi (mohel) hakkında soruşturma başlatmıştı.

"Herhangi bir tıbbi eğitim almamış kişiler tarafından gerçekleştirilen tıbbi işlemler" üzerine odaklandığı belirtilen soruşturmanın, Yahudi topluluğundan gelen şikayet üzerine başlatıldığı bildirilmişti.

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White ise 16 Şubat'ta soruşturmanın sonlandırılmasını talep ederek bu eylemin Yahudi karşıtlığı olduğunu savunmuştu.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, White'ı açıklamalarının ardından görüşmeye çağırmıştı. Bakanlığın, Anvers'te yürütülen soruşturmanın dini uygulamalara yönelik olmadığı, bağımsız yargı makamlarının yürüttüğü hukuki bir süreç olduğu yönünde açıklama yaptığı aktarılmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar da konuya müdahil olmuş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Belçika'daki antisemitizm iddialarına değinerek Anvers'teki sünnet soruşturmasını eleştirmiş ve Yahudi topluluklarının güvenliği konusunda endişe duyduklarını ifade etmişti.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ise yanıtında ülkesinin antisemitizmle mücadeleye kararlı olduğunu vurgulamış ve Anvers'te yürütülen soruşturmanın dini uygulamalara değil, hukuki ve tıbbi iddialara ilişkin olduğunun altını çizmişti.

Anvers Savcılığından sünnetçilere "kasten ve tasarlayarak yaralama veya darp" suçlaması

Anvers Savcılığı, adli soruşturmanın tamamlandığını duyurarak 2 Yahudi sünnetçinin "kasten ve tasarlayarak yaralama veya darp" suçlamasıyla yargılanmak üzere ceza mahkemesine sevk edilmesi talebinde bulundu.

Elde edilen bulgular doğrultusunda savcılığın, 2 sünnetçinin ceza mahkemesine sevk edilmesi için İddianame Dairesine başvuracağı belirtilirken "Olaylar, reşit olmayanlara karşı kasten ve tasarlayarak yaralama veya darp ile izinsiz hekimlik uygulaması olarak sınıflandırılmıştır." bilgisi verildi.

Dosya 18 Haziran'da İddianame Dairesi tarafından ele alınacak ve ceza mahkemesine sevk edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da Sünnet Soruşturması Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Hüseyin Çelik’ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli’nin adı değiştirilsin Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin
Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı
Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor

13:31
Mersin’de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
13:22
Aziz Yıldırım’ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
13:12
İran: ABD’nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz
İran: ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz
12:56
Müsavat Dervişoğlu’ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 14:01:36. #7.12#
SON DAKİKA: Belçika'da Sünnet Soruşturması Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.