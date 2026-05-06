Belçika'da Sünnet Soruşturması Krizi

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Belçika'da Yahudi sünnetçiler hakkında hazırlanan iddianameye tepki göstermesiyle ilgili, ülkesindeki yargı sürecine müdahale edilemeyeceğini belirtti.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın Belçika'da Yahudi sünnetçiler hakkında hazırlanan iddianameye tepki göstermesiyle ilgili açıklama yaptı.

Saar'ı etiketleyen Prevot, "Şu karikatürize etmeleri bırakın artık!" ifadesini kullandı.

Prevot, "Belçika'da yargı bağımsızdır ve kararlarını ister kabul edilsin ister edilmesin herhangi bir siyasi etkiden uzak bir şekilde alır. Söz konusu davaların Yahudi topluluğunun temsilcileri tarafından başlatıldığını hatırlıyorum. Bunları, bir ülkenin Yahudilerin dini özgürlüğünü baltalama arzusu olarak göstermek iftira niteliğindedir. Bu özgürlük ülkemizde hiçbir zaman sorgulanmadı ve asla sorgulanmayacak. Anayasamız bunu koruyor." değerlendirmesini yaptı.

Prevot, internet üzerinden mesajlaşmak yerine bu konuları İsrail'de yapılacak bir toplantıda yüz yüze ele alma çağrısı yaptı.

Belçika ile İsrail arasında ABD'nin başlattığı diplomatik kriz

Belçika'nın Anvers kentinde 14 Mayıs 2025'te yerel polis, yasa dışı sünnet uygulamalarıyla ilgili devam eden adli soruşturma kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlemiş, 3 Yahudi sünnetçi (mohel) hakkında soruşturma başlatmıştı.

"Herhangi bir tıbbi eğitim almamış kişiler tarafından gerçekleştirilen tıbbi işlemler" üzerine odaklandığı belirtilen soruşturmanın, Yahudi topluluğundan gelen şikayet üzerine başlatıldığı bildirilmişti.

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White ise 16 Şubat'ta soruşturmanın sonlandırılmasını talep ederek bu eylemin Yahudi karşıtlığı olduğunu savunmuştu.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, White'ı açıklamalarının ardından görüşmeye çağırmıştı. Bakanlığın, Anvers'te yürütülen soruşturmanın dini uygulamalara yönelik olmadığı, bağımsız yargı makamlarının yürüttüğü hukuki bir süreç olduğu yönünde açıklama yaptığı aktarılmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar da konuya müdahil olmuş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Belçika'daki antisemitizm iddialarına değinerek Anvers'teki sünnet soruşturmasını eleştirmiş ve Yahudi topluluklarının güvenliği konusunda endişe duyduklarını ifade etmişti.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ise yanıtında ülkesinin antisemitizmle mücadeleye kararlı olduğunu vurgulamış ve Anvers'te yürütülen soruşturmanın dini uygulamalara değil, hukuki ve tıbbi iddialara ilişkin olduğunun altını çizmişti.

Anvers Savcılığından sünnetçilere "kasten ve tasarlayarak yaralama veya darp" suçlaması

Anvers Savcılığı, adli soruşturmanın tamamlandığını duyurarak 2 Yahudi sünnetçinin "kasten ve tasarlayarak yaralama veya darp" suçlamasıyla yargılanmak üzere ceza mahkemesine sevk edilmesi talebinde bulundu.

Elde edilen bulgular doğrultusunda savcılığın, 2 sünnetçinin ceza mahkemesine sevk edilmesi için İddianame Dairesine başvuracağı belirtilirken "Olaylar, reşit olmayanlara karşı kasten ve tasarlayarak yaralama veya darp ile izinsiz hekimlik uygulaması olarak sınıflandırılmıştır." bilgisi verildi.

Dosya 18 Haziran'da İddianame Dairesi tarafından ele alınacak ve ceza mahkemesine sevk edilip edilmeyeceğine karar verilecek.