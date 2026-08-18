Belçika'da Tarihi Orman Yangını

Belçika'nın doğusundaki Hautes Fagnes bölgesinde 5 günde yaklaşık 3 bin hektarlık alanı etkileyen orman yangınının son saatlerde ilerlemediği ancak yağışlara rağmen henüz söndürülemediği bildirildi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre Valon Bölgesi Kamu Hizmeti Sözcüsü Nicolas Yernaux, Hautes Fagnes bölgesindeki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Yernaux, yangının son saatlerde ilerlemediğini ve yanan alanın yaklaşık 3 bin hektar olduğunu belirtti.

Yernaux, ekiplerin bugün yangının kuzey ve doğu cephelerindeki savunma hatlarını güvenli hale getirmeye odaklanacağını aktararak, amaçlarının yangının çevresini sararak kontrol altına almak olduğunu kaydetti.

Yağmura rağmen bölgede rüzgarın da kuvvetlenmesi nedeniyle yangının seyrinin olumsuz etkilenebileceğine dikkati çeken Yernaux, alevlerin Almanya topraklarındaki iğne yapraklı ağaçların bulunduğu bölgeye ulaşmasından endişe ettiklerini ifade etti.

Yernaux, mevcut hava koşulları nedeniyle hava araçlarının uçamadığına işaret etti.

Hava koşullarının elverişli hale gelmesi durumunda bir Chinook helikopteri, Belçika Federal Polisine ait 2 helikopter, İsveç'ten 2 uçak, Almanya'dan 2 helikopter ve Norveç'ten 2 helikopter olmak üzere toplam 9 hava aracının yangınla mücadele çalışmalarına katılması planlanıyor.

Brüksel'de orman yangını riski "çok yüksek"

Ülkenin doğusunda orman yangınıyla mücadele sürerken, başkent Brüksel'de de kuraklık ve orman yangını riskine ilişkin tedbirler devam ediyor.

Brüksel Çevre İdaresinden yapılan açıklamaya göre, su yönetiminden sorumlu Vivaqua, Brüksel Limanı ve Brüksel Çevre İdaresi ile önleme, güvenlik ve kriz yönetiminden sorumlu "Safe.brussels" yetkilileri dün durumu değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Toplantıda, bu hafta etkili olan yağışların mevcut durumu normale döndürmek için yeterli olmadığı değerlendirilerek Brüksel Bölgesi'nde teyakkuz aşaması anlamına gelen "sarı alarm" seviyesinin korunmasına karar verildi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (IRM) kuraklık endeksine göre, Brüksel Bölgesi "çok kurak ile aşırı kurak" kategorisinde bulunuyor.

Şimdiye kadar kaydedilen yağışlar durumu normale döndürmeye yetmezken, hafta içinde beklenen yağışların da önemli bir değişiklik sağlaması öngörülmüyor.

Art arda yaşanan sıcak hava dalgaları ve kuraklık dönemleri toprağın ciddi ölçüde kurumasına yol açtı.

Belçika'da kayıtlara geçen en büyük orman yangını

Liege vilayetinde yer alan, ülkenin en büyük ve en eski doğa koruma alanlarından Hautes Fagnes'teki yangın 14 Ağustos'ta başlamıştı.

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, yangının Belçika'daki Jalhay ve Almanya'daki Monschau bölgelerine ilerleyen kısımlarının kontrol altına alındığını belirtmişti.

Belçika Kralı Philippe de dün yangın bölgesini ziyaret ederek kriz merkezinde yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi almış ve itfaiyecilerle bir araya gelmişti.

Henüz tamamen kontrol altına alınamayan yangın, 2011'de yaklaşık 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını geride bırakarak Belçika'da kayıtlara geçen en büyük orman yangını oldu.