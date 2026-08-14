Belçika'da Yaz Kampında Salmonella Vakaları - Son Dakika
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Belçika'da Yaz Kampında Salmonella Vakaları

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Liege'deki yaz kampında 7 genç salmonella enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Belçika'nın Liege bölgesinde düzenlenen yaz kampına katılan 7 genç, salmonella bakterisinden kaynaklandığı değerlendirilen rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre yaklaşık 30 genç, Liege'e bağlı Ferrieres'teki Palogne tesisinde düzenlenen yaz kampına katıldı.

Bölgede dün yapılan açık hava etkinliği sırasında gençlerden bazılarının sıcak hava nedeniyle Ourthe Nehri'ne girerek ayaklarını suya soktuğu belirtildi.

Etkinliğin ardından gruptaki bazı gençlerde mide bulantısı, ishal ve kusma gibi şikayetler görüldü.

Rahatsızlanan 7 genç için akşam saatlerinde bölgeye 4 ambulans sevk edildi. Gençler, Marche-en-Famenne ve Liege'deki hastanelere götürüldü.

Ferrieres Belediye Başkanı Christian Verdin, gençlerde görülen rahatsızlıkların salmonella kaynaklı bakteriyel enfeksiyonla ilişkili olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.

Belçika'da daha önce de salmonella vakaları görülmüştü

Belçika'da Mart 2025'te yaklaşık 70 kişide görülen salmonella enfeksiyonlarının yumurta tüketimiyle bağlantılı olduğu tespit edilmişti. Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FAVV), Flaman Sağlık Dairesi ve Sciensano'nun ortak soruşturmasının ardından söz konusu yumurtalar piyasadan toplatılmıştı.

FAVV verilerine göre, 2024'te ülkede salmonella kaynaklı 9 gıda zehirlenmesi salgınında 149 kişi hastalanmış, bunlardan 20'si hastaneye kaldırılmıştı. Vakalarla güçlü bağlantısı tespit edilen gıdalar arasında yumurta ve tiramisu yer almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'da Yaz Kampında Salmonella Vakaları - Son Dakika

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