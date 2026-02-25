Belçika'da Yedek Askerlik Yaş Sınırı 67'ye Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'da Yedek Askerlik Yaş Sınırı 67'ye Yükseldi

25.02.2026 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika, yedek askerlik yaş sınırını 51'den 67'ye çıkararak aday havuzunu genişletmeyi hedefliyor.

Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 51'den 67'ye yükseltme kararı aldı.

Flamanca yayın yapan HLN'nin haberine göre, karar, Belçika Meclisi'nin Savunma Komitesi'nde alındı.

Buna göre, yedek askeri personel için belirlenen azami yaş sınırı 67 olarak düzenlendi.

Kararla yaş sınırı, 2030'dan itibaren yürürlüğe girecek yasal emeklilik yaşıyla uyumlu hale getirildi.

Mevcut mevzuata göre gönüllü yedek asker adaylarının 34 yaşından büyük olmaması, yedek subay adaylarının ise 51 yaşını geçmemesi gerekiyor.

Yetkililer, mevcut yaş sınırlarının sisteme yeni aday girişini sınırladığını belirterek, düzenleme ile aday havuzunun genişletilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

"Güçlü bir yedek kuvvet lüks değil, zorunluluktur"

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, düzenlemeyi memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Mevcut güvenlik ortamında güçlü ve konuşlandırılabilir yedek kuvvet bir lüks değil, zorunluluktur. Yedek askerler, hem ülke topraklarının korunmasında hem de aktif kadronun desteklenmesinde kritik rol oynuyor." dedi.

Francken, düzenleme sayesinde motive ve yetkin kişilerin güvenliğe daha uzun süre katkı sunmasının mümkün olacağını vurguladı.

Bakan Francken, daha önce de 17 yaşındaki 149 bin gence mektup göndererek gönüllü askeri hizmet verme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Politika, Belçika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da Yedek Askerlik Yaş Sınırı 67'ye Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orta Doğu’da tansiyon zirvede ABD’den İran’a hayalet uçaklarla gözdağı Orta Doğu'da tansiyon zirvede! ABD'den İran'a hayalet uçaklarla gözdağı
Hobi bahçesine giren 3 çocuk, 25 güvercini çalıp kaçtı Hobi bahçesine giren 3 çocuk, 25 güvercini çalıp kaçtı
Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye’ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye'ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar
Samsunspor’a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde Samsunspor'a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde
Sörloth’un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge’u saf dışı bıraktı Sörloth'un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge'u saf dışı bıraktı
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti

18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
18:31
Bill Gates’ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım
Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım
18:25
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
18:14
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
18:04
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
17:21
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 19:08:52. #7.13#
SON DAKİKA: Belçika'da Yedek Askerlik Yaş Sınırı 67'ye Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.