Belçika'da Yoksulluk Oranı Artıyor - Son Dakika
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Belçika'da Yoksulluk Oranı Artıyor

Belçika'da nüfusun %11,2'si maddi ve sosyal yoksunluk içinde yaşıyor, %11,5'i yoksulluk sınırında.

29.01.2025 19:16
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Belçika nüfusunun yüzde 11,2'sinin, "maddi ve sosyal yoksunluk" içinde olduğu, yüzde 11,5'inin ise yoksulluk sınırı altında yaşadığı tespit edildi.

Belçika İstatistik Kurumunun (Statbel) "2024 yılı gelir ve yaşam koşulları" araştırmasında, neredeyse her 10 Belçikalıdan 1'inin "maddi ve sosyal yoksunluk çektiğini" ortaya çıktı.

Statbel'in 6 bin 500'den fazla hane arasında gerçekleştirdiği araştırmada, nüfusun yüzde 11,2'sinin "maddi ve sosyal yoksunluk" içinde yaşadığı belirlendi.

Statbel'den yapılan açıklamada, "Neredeyse her 10 Belçikalıdan 1'i, günlük yaşamın 13 temel unsurundan (ısınma, beklenmedik harcamalar, boş zaman faaliyetlerine erişim gibi) en az 5'ini karşılayacak yeterli kaynağa sahip değil ve bu da yaşam kalitelerini ciddi şekilde sınırlıyor." değerlendirmesine yer verildi.

Nüfusun yüzde 6,1'inin "ciddi maddi ve sosyal yoksunluk" durumunda olduğu tespit edilirken, neredeyse her 16 Belçikalıdan birinin günlük yaşamın temel unsurlarından en az 7'sini karşılayacak yeterli kaynağa sahip olmadığı belirtildi.

Geçen yıl nüfusun yüzde 18,2'sine karşılık gelen 2,1 milyondan fazla kişi "yoksulluk ya da toplumsal dışlanma riskiyle karşı karşıya" kalırken, yüzde 11,5'inin ise yoksulluk sınırının altında gelire sahip olduğu belirlendi.

En yüksek maddi ve sosyal yoksunluk oranları Brüksel Başkent Bölgesi'nde kaydedilirken, Flaman bölgesinde ise bu oranlar en düşük seviyede görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'da Yoksulluk Oranı Artıyor - Son Dakika

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