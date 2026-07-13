Belçika'dan AB'ye İsrail Yerleşimleri Eleştirisi

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun işgal altında bulunan Batı Şeria'daki "yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticarete yönelik sunduğu seçeneklerin sembolik jest izlenimi" verdiğini belirterek, üye ülkelerin oylayabileceği somut yasal düzenlemelerin hazırlanması gerektiğini söyledi.

Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında basına açıklamalarda bulunan Prevot, AB Komisyonunun gasbedilen Filistin topraklarıyla ticarete ilişkin sunduğu seçenek belgesi konusunda konuştu.

Belçika'nın aylardır Komisyondan bu konuda seçenekler sunmasını talep ettiğini anlatan Prevot, "Komisyon, nihayet bazı seçenekleri masaya koydu ancak bunlar iki sayfayla sınırlı. Bu da ilerleme sağlama yönünde gerçek bir iradeden ziyade sembolik bir jest izlenimi veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Prevot, Belçika'nın beklentisinin üye devletlerin görüş bildirebileceği ve oylayabileceği somut yasa tekliflerinin hazırlanması olduğunu vurguladı.

Komisyonun sunduğu seçeneklerin "doğru yönde atılmış bir adım" olduğunu vurgulayan Prevot, bununla birlikte bunların "AB'nin İsrail-Filistin meselesinde güvenilir jeopolitik aktör olma ihtiyacını karşılamaktan çok uzak" olduğunu söyledi.

Komisyonun önerilerinin ticaret tedbiri mi yoksa yaptırım mı olarak değerlendirileceğine ilişkin hukuki tartışmalara da değinen Prevot, "Kelime seçimi tarafsız değil." dedi.

Bunun kararların nitelikli çoğunlukla mı yoksa oy birliğiyle mi kabul edileceğini belirleyeceğine dikkati çeken Prevot, Komisyonun bunları nitelikli çoğunlukla kabul edilebilecek ticaret tedbiri olarak sunması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Belçika'nın gasbedilen Filistin topraklarından yapılan ithalatı yasaklamaya "çok yakın" olduğunu anlatan Prevot, ancak Avrupa düzeyinde alınacak önlemlerin daha etkili olacağını vurguladı.

"Bu yöndeki her türlü girişim, Belçika'nın desteğini alacaktır." diyen Prevot, bazı üye ülkelerin "ideolojik, tarihi veya ekonomik" gerekçelerle İsrail'i rahatsız edebilecek kararlar almaktan kaçındıklarını söyledi.

AB Komisyonunun değerlendirdiği seçenekler arasında yasa dışı yerleşimlerde imal edilen ürünlerin ithalatının tamamen veya kısmen yasaklanması, bu ürünlere yönelik ihracat lisansı zorunluluğunun getirilmesi ve caydırıcı düzeyde yüksek gümrük vergilerinin uygulanması yer alıyor.

Tedbirlerin AB'nin ortak ticaret politikası kapsamında değerlendirilmesi halinde karar nitelikli çoğunlukla alınabilecek. Bunun ortak dış ve güvenlik politikası kapsamında değerlendirilmesi halinde ise kararın yürürlüğe girebilmesi için 27 üye ülkenin oy birliği aranacak.