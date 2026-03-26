Belçika'dan İsrail'e İdam Cezası Uyarısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'dan İsrail'e İdam Cezası Uyarısı

26.03.2026 23:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, Filistinli mahkumlara idam cezası tasarısını endişe verici buldu.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'de meclis komitesinin Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası öngören tasarısını onaylamasının "oldukça endişe verici" olduğunu belirterek, "İsrail'e, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın ruhuna ve hükümlerine aykırı olan bu yasa tasarısını yürürlüğe koymaması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Prevot, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesinin Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası tasarısını onaylayıp genel kurula sunmasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Belçika'nın idam cezasının her türünü reddettiğine dikkati çeken Prevot, "İnsan haklarına bağlı bir toplum, öldürmeye başvurmadan hesap sorulmasını amaçlar." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Meclisinde (Knesset) bir yasanın kabul edilmesi için tasarının 3 ayrı oturumda kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail Meclisi, aşırı sağcılar tarafından sunulan Filistinli tutukluların idam edilmesini öngören yasa tasarısını Kasım 2025'te ilk oturumda onaylamış ve son düzenlemelerin yapılması için İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesine iletmişti.

Komite, Filistinli mahkumlara yönelik tartışmalı idam cezası tasarısını onaylayarak ikinci ve üçüncü oylamaların yapılması için Meclis Genel Kuruluna göndermişti.

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Belçika, İsrail, Güncel, Son Dakika

İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
Brezilya’da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

23:46
Rumenlerden provokasyon Montella’ya basın toplantısında saygısız soru
Rumenlerden provokasyon! Montella'ya basın toplantısında saygısız soru
23:28
Rumen kaleci Radu, Türkiye’nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı
Rumen kaleci Radu, Türkiye'nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı
23:19
Trump: İran’ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
22:29
Beyaz Saray’dan bir garip sansürlü paylaşım
Beyaz Saray'dan bir garip sansürlü paylaşım
22:25
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
21:51
Arda Güler’in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı
Arda Güler'in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 23:55:59. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.