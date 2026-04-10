Belçika'dan İsrail'e Yerleşim Uyarısı

10.04.2026 19:05
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, İsrail'in Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim yeri kurma kararını kınadı.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'in Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim yeri kurma kararına tepki göstererek, Tel Aviv'i uluslararası hukukun açık bir ihlali olan yerleşim politikalarına son vermeye çağırdı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkes ve İsrail'in Lübnan ile düşmanlıkların sona erdirilmesi için müzakere etmeyi kabul etmesinin olumlu gelişmeler olduğunu belirtti.

İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim yeri kurma kararına tepki gösteren Prevot, "İsrailli yetkililer, Batı Şeria'da 34 yeni yasa dışı yerleşim yeri ilan etti ve Kudüs'ün kutsal yerlerinin statükosunu hiçe saymaya karar verdi. Bunlar, özellikle İsrail'de olmak üzere, Orta Doğu'da istikrar ve güvenliği sağlamaya yönelik çabalara aykırı kararlardır." ifadesini kullandı.

Prevot, Filistinlilerin "yerleşimci çeteleri" tarafından yaralanması ve öldürülmesinin kendini "dehşete düşürdüğünü" vurgulayarak, "Bu kabul edilemez. İsrailli yetkilileri, uluslararası hukukun açık bir ihlali olan yerleşim politikalarına son vermeye, bu şiddete son vermeye ve sorumluları adalete teslim etmeye çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ürdün'ün koruyuculuğuna desteğini yineleyen Prevot, Kudüs'teki mevcut statükonun korunması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in 34 yeni yerleşim birimi kurma kararı

İsrail'in İran'a saldırılarının gölgesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağını gasbederek 34 yeni yasa dışı yerleşim kurulması kararı aldığı bildirilmişti.

İ24 televizyonu, "rekor sayıda yerleşim birimi" şeklinde aktardığı haberde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nde kararın onaylandığını duyurmuştu.

Haberde, Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağı gasbedilerek 34 yeni yerleşim yeri kurma kararının ABD'nin tepkisinden çekinilmesi nedeniyle gizli tutulduğu aktarılmıştı.

Kararın; İran'a yönelik saldırılar sürerken alındığına dikkat çekilen haberde, onaylanan kararda Batı Şeria'nın kuzeyinde A ve B bölgelerinde Filistinlilerin yaşadığı alanların da yer aldığı vurgulanmıştı. Haberde, mevcut hükümetin şimdiye kadar 69 yerleşim yerini onayladığı, son kararla bu sayının 103'e çıktığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Tel Aviv, Belçika, İsrail, Güncel, Son Dakika

