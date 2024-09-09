Belçika'dan Eygi'ye Üzüntü ve Kınama - Son Dakika
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Belçika'dan Eygi'ye Üzüntü ve Kınama

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail ordusu tarafından öldürülmesinden derin üzüntü duyulduğunu belirterek, İsrail'in Filistin topraklarını yasa dışı işgalini kınadığını yineledi.

09.09.2024 17:47
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Belçika Dışişleri Bakanlığı, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail ordusu tarafından öldürülmesinden derin üzüntü duyulduğunu belirterek, İsrail'in Filistin topraklarını yasa dışı işgalini kınadığını yineledi.

Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Florinda Baeci, Türk-Amerikan vatandaşı Eygi'nin İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülmesiyle ilgili AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Baeci, Belçika'nın Batı Şeria'da şiddetin tırmanmasını kınadığını aktararak, "İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine bağlıdır. Ayşenur Ezgi Eygi'nin ve şu ana kadar öldürülen çok sayıdaki masum insanın ölümünden derin üzüntü duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu ve bunun gibi tüm eylemlerin derhal, şeffaf ve bağımsız şekilde soruşturulması ve faillerin sorumlu tutulması gerektiğine işaret eden Baeci, şunları kaydetti:

"Belçika, İsrail'in Filistin topraklarını yasa dışı işgalini kınıyor. Belçika, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını tanıyor ve iki devletli çözümü destekliyor."

Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'dan Eygi'ye Üzüntü ve Kınama - Son Dakika

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