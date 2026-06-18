Belçika F-16'ları Ukrayna'ya Bağışlayacak - Son Dakika
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Belçika F-16'ları Ukrayna'ya Bağışlayacak

18.06.2026 12:13
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Belçika, 2030'a kadar F-16 jetlerini Ukrayna'ya bağışlamak için planlar yapıyor.

Belçika'nın, 2030 yılına kadar envanterindeki tüm F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya bağışlamayı planladığı belirtildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) zirvesi için bulunduğu Brüksel'de Belçika Başbakanı Bart de Wever ile görüşecek.

Görüşmede öncelikli konulardan biri, Belçika'nın daha önce taahhüt ettiği F-16 savaş uçaklarının teslimatı konusunda güvence almak olacak.

Belçika bu yıl Ukrayna'ya ilk etapta 7 F-16 teslim edecek. Bunların 4'ü, Ukraynalı uçak bakım teknisyenlerinin eğitiminde kullanılan ve artık uçuşa elverişli olmayan uçaklardan oluşuyor, 3 uçak ise halen operasyonel durumda bulunuyor.

2027 ve 2028'de yeni teslimatlar

Herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde Belçika'nın 2027 ve 2028'de yaklaşık 20 F-16 daha teslim etmesi planlanıyor.

Belçika Hava Kuvvetlerinin envanterinde halihazırda 53 F-16 savaş uçağı bulunuyor. Ülke, kademeli olarak "Lockheed Martin F-35 Lightning II" savaş uçaklarına geçiş yaparken, geriye kalan tüm F-16'ların da 2030 yılına kadar Ukrayna'ya devredilmesi öngörülüyor.

Ancak ilave 23 savaş uçağının devrine ilişkin henüz resmi karar bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu plan şimdilik siyasi taahhüt niteliğinde.

Belçika federal hükümetinin, 2029 ve 2030 yıllarındaki Ukrayna askeri yardımlarını onaylayacağı 2028 yılında bu konuda nihai kararı vermesi bekleniyor.

Belçika'dan gelecek F-16'ların önemli bölümünün Ukrayna tarafından aktif görevden ziyade yedek parça kaynağı olarak kullanılabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Politika, Belçika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika F-16'ları Ukrayna'ya Bağışlayacak - Son Dakika

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