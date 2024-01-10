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Belçika Hükümeti, Didier Reynders'in Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği adaylığını destekliyor - Son Dakika
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Belçika Hükümeti, Didier Reynders'in Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği adaylığını destekliyor

Belçikalı yetkililere göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders, Strazburg merkezli Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği adaylığı için Belçika hükümetinin desteğini aldı. Reynders'in yeni pozisyon arayışı, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in görevden erken ayrılma kararının ardından gerçekleşti. Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliği için üye hükümetlerin belirlediği adayların ocak sonunda incelenmesi, martta Bakanlar Komitesi tarafından değerlendirilmesi ve Parlamenter Asamblesi tarafından seçilmesi öngörülüyor.

Belçika Hükümeti, Didier Reynders\'in Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği adaylığını destekliyor
10.01.2024 - 18:11,
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Belçikalı yetkililere göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders, Strazburg merkezli Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği adaylığı için Belçika hükümetinin desteğini aldı.

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'ya konuşan ve ismi açıklanmayan Belçikalı bir yetkiliye göre, hükümet, Reynders'in Strazburg merkezli Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği görevi için yeşil ışık yaktı.

Daha önce başka bir görevi için Komisyon'da kalmaya ilgi duyduğunu ifade eden Reynders'in yeni pozisyon arayışının AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in görevden erken ayrılma kararının ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliği için üye hükümetlerin belirlediği adayların ocak sonunda incelenmesi, martta Bakanlar Komitesi tarafından değerlendirilmesi ve Parlamenter Asamblesi tarafından seçilmesi öngörülüyor.

Belçika'da geçmişte dışişleri ve savunma bakanlığı yapan Reynders, daha önce Avrupa Konseyi'nin Genel Sekreterliğine aday olmuş ancak seçilememişti.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 47 üye ülkeden oluşan Avrupa Konseyi'nin amaçları arasında insan hakları, hukukun üstünlüğü, çoğulcu demokrasinin korunması ile ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele bulunuyor.

Michel'in AB Konseyi Başkanlığını bırakma kararı

AB Konseyi Başkanı Michel, 6-9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) üyeliği için aday olmaya karar verdiğini ve seçilirse mevcut görevini erken bırakacağını duyurmuştu.

Belçika Valon Liberaller partisinden AP üyeliği için aday olan Michel, normalde yeni AB Komisyonunun kurulacağı kasım sonuna kadar görevini sürdürecekti ancak seçimlerin ardından AP'de yemin etmesi halinde temmuzda mevcut görevine veda edecek.

Kaynak: AA
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