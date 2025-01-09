Belçika Hükümetine Beyaz Toz Gönderildi: Zehirli!

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Belçika'nın hükümet binalarına, Kasım 2024'de, üç ayrı mektupla gönderilen beyaz tozun zehirli madde içerdiği bildirildi.

Yerel basının Brüksel Savcılığına dayandırdığı haberine göre, geçen yıl kasım ayında Başbakanlık Ofisine, İçişleri Bakanlığı ile Devlet Güvenlik Merkezine zarf içinde gönderilen beyaz toz maddeye yönelik yapılan test sonuçları açıklandı.

Buna göre, üç ayrı mektupla gönderilen beyaz tozun "striknin" isimli zehirli madde içerdiği ortaya çıktı.

Küçük kemirgenlerin haşere kontrolü için kullanılan striknin, zehirli ve toksik bir madde olup deride tahrişe yol açabileceği ve yutulması durumunda ölümcül olabileceği bilinmektedir.

Savcılık, Başbakanlık Ofisine gönderilen mektup olayı sırasında tozla temas eden bir personelin elinde yara oluştuğunu ve tedavi gördüğünü belirtti.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken herhangi bir şüpheli tutuklanmadı.

20 Kasım 2024'te İçişleri Bakanlığı ile Devlet Güvenlik Merkezine, 22 Kasım'da ise Başbakanlık Ofisine mektup zarfları içerisinde beyaz toz madde gönderilmiş, ardından yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

6 Ocak'ta ise Belçika Başbakanı Alexander de Croo'nun resmi konutuna girmeye çalışan bıçaklı saldırganın yakalandığı duyurulmuştu.