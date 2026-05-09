Belçika Kraliçesi Türkiye'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika Kraliçesi Türkiye'yi Ziyaret Edecek

09.05.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Kraliçesi Mathilde, 10-14 Mayıs'ta Türkiye'ye ekonomik misyon ziyareti gerçekleştirecek.

BELÇİKA Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet; 10-14 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'ye 'ekonomik misyon' ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri kaynaklarına göre; Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki 'ekonomik misyon' heyeti, 10-14 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek. Heyette; Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dilliés, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ile 428 özel sektör temsilcisi yer alacak. Ziyaret kapsamında; son dönemde ivme kazanan Türkiye-Belçika ilişkileri, iş birliği alanlarının çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kapsamlı bir şekilde ele alınması planlanıyor. Ayrıca ziyarette enerji, savunma sanayii, havacılık, lojistik, sağlık, yaşam bilimleri, bankacılık, teknoloji ve dijitalleşme olmak üzere kilit sektörlerde yatırım ve iş fırsatlarının değerlendirilecek, firma ziyaretleri düzenlenecek ve firmalar arası görüşmeler gerçekleştirilecek.

SAVUNMA ALANINDA ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Türkiye ve Belçika özel sektörlerinin yanı sıra savunma, havacılık ve sosyal güvenlik alanlarında hükümetler arası anlaşma ve belgeler imzalanacak. Diğer taraftan Belçika'nın ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkılarda bulunan ve Belçika toplumunun ayrılmaz bir parçası olan Türk toplumunun başarıları da ele alınacak.

Ziyaret kapsamında ayrıca 'ekonomik misyon' heyetinde yer alan bakanlar, Türk mevkidaşları ile görüşecek. Görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin geleceğinde önemli rol oynayacak olan ekonomi, ticaret, savunma, enerji ve bağlantısallık gibi pek çok alanda iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi, yeni ortaklıklar tesis edilmesi ve ortak sınamalar karşısında NATO ve AB çerçevesinde iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulacak.

Öte yandan heyet; İstanbul ve Ankara'da çeşitli kamu ve özel sektör temsilcileriyle buluşacak.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Teknoloji, Havacılık, Savunma, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika Kraliçesi Türkiye'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
82 bin liralık geri vites 82 bin liralık geri vites
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
Real Madrid’de neler oluyor Son görüntü ortalığı karıştırdı Real Madrid'de neler oluyor? Son görüntü ortalığı karıştırdı
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Kerem Fener’e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin Kerem Fener'e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz

13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
13:34
Hull City maçında Fatih Terim sürprizi
Hull City maçında Fatih Terim sürprizi
12:20
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye’de çöl tozu etkili olacak
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak
12:10
Türkiye’den patlamayan ama yok eden füze Savaş tarihini değiştirecek
Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek
12:09
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
11:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 14:15:17. #7.12#
SON DAKİKA: Belçika Kraliçesi Türkiye'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.