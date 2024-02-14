Belçika'nın Binche kentinde düzenlenen Binche Karnavalı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Belçika'nın Binche kentinde düzenlenen Binche Karnavalı coşkuyla kutlandı

Belçika\'nın Binche kentinde düzenlenen Binche Karnavalı coşkuyla kutlandı

Belçika'nın Binche kentinde düzenlenen ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Binche Karnavalı, Avrupa'nın en ünlü karnavallarından biri olarak üç gün süren coşkulu kutlamalarla doruk noktasına ulaştı.

14.02.2024 15:09
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BİNCHE, 14 Şubat (Xinhua) -- Belçika'nın Binche kentinde düzenlenen, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve Avrupa'nın en ünlü karnavallarından biri olan Binche Karnavalı coşkuyla kutlandı. Üç gün süren karnaval Salı günü doruk noktasına ulaştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Belçika'nın Binche kentinde düzenlenen Binche Karnavalı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belçika'nın Binche kentinde düzenlenen Binche Karnavalı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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