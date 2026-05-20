Belçika'nın İHA'sı Kuzey Denizi'nde Gözetim Yürütüyor

Belçika'nın askeri üssünde konuşlu bir insansız hava aracının (İHA), temmuz ortasına kadar Kuzey Denizi üzerinde gözetim görevi yürüteceği bildirildi.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, görevi Schiebel tipi İHA yürütecek.

Lombardsijde'deki askeri üste konuşlandırılan İHA, temmuz ortasına kadar Kuzey Denizi üzerinde deniz gözetim görevleri üstlenecek.

İHA ayrıca arama kurtarma operasyonlarında da görev alacak.

Denizcilik ve Kıyı Hizmetleri Ajansı yetkilisi Nathalie Balcaen, "Bu teknoloji sayesinde Avrupa'nın en hassas deniz alanlarından birinde daha hızlı ve daha hassas hareket edebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Balcaen, İHA sayesinde 3 kilometre uzaklıktan küçük bir tekneyi net şekilde görebildiklerini ve içinde kaç kişinin bulunduğunu sayabildiklerini belirtti.

Schiebel tipi İHA, denizdeki faaliyetlere ilişkin gerçek zamanlı görüntü sağlayarak geniş alanların hızlı şekilde izlenmesine imkan tanıyor.

Belçika Deniz Kuvvetleri, sistemi yasa dışı balıkçılık, kimliği belirsiz gemiler, deniz kirliliği ile denizdeki göçmen ve transit göçmen hareketlerini tespit etmek için kullanıyor.